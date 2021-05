El gobernador en la universidad

La pasada semana, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, acudió a la Universidad Francisco de Vitoria para hablar de la situación económica, en el marco del Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno que se celebra en la UFV. Allí, bajo la atenta mirada del presidente Aznar, fue respondiendo, una a una, a todas las preguntas que le fue haciendo el presentador del acto, el periodista John Müller, sobre todos los temas económicos relevantes, sin que el gobernador rehuyese ninguna. Fue muy claro al establecer las diferencias entre los planes de recuperación italiano y español, al afirmar que el de Draghi contaba con un amplio apoyo, al tiempo que decía que tampoco podía dar una opinión fundada en el caso español porque, de momento, había poca información.

Abogó también por no subir los impuestos, especialmente en las actuales circunstancias, porque el efecto contractivo de dicha política podría tener un impacto sumamente negativo en la economía. Dijo que no era momento de ello ni que tampoco ahora mismo proponía reducir el gasto, pero que no había que olvidar que, paralelamente, había que realizar las reformas precisas para que la economía española retornase a la senda de estabilidad y crecimiento en el medio plazo. Es más, recordó que el gran desequilibrio presupuestario español es estructural, con lo que debe reformase la estructura para poder acabar con dicho desequilibrio.

Del mismo modo, con toda la prudencia a la que le obliga su cargo, recordó que el BCE mantendrá los tipos en los niveles actuales mientras sea necesario para ayudar a la recuperación.

Pidió, una vez más, la realización de reformas estructurales que permitan incrementar el crecimiento potencial de la economía, para lo que es imprescindible aplicar medidas que permitan aumentar la productividad, el gran problema que tiene España, que se refleja con claridad en el mercado de trabajo. Asimismo, se mostró partidario de que el gobernador tuviese que acudir regularmente a las Cortes a dar cuenta de su labor y poder dar su punto de vista sobre distintos temas, no sólo en momentos concretos, porque cree que eso contribuiría positivamente.

En definitiva, el gobernador dio una lección magistral de economía a los asistentes, entre ellos, numerosos alumnos de la universidad. Hernández de Cos fue claro, con una exposición sencilla pero profunda, sobre los problemas que tiene la economía española. Sería muy deseable que el Gobierno también lo escuchase.