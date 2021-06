Amazon celebra un nuevo Prime Day en junio: fechas, ofertas y todo lo que debes saber para aprovechar la jornada de descuentos

Amazon se suma a las rebajas de verano. El gigante del comercio electrónico celebrará en junio un nuevo Prime Day, el periodo de descuentos destinado a los clientes suscritos a Amazon Prime. La compañía tuvo que trasladar el del año pasado hasta octubre por culpa de la pandemia, pero en 2021 ha decidido dar el pistoletazo de salida a la temporada de verano con dos días repletos de ofertas.

El Prime Day 2021 de Amazon se celebrará el próximo 21 y 22 de junio. 48 horas en las que los clientes del servicio premium podrán disfrutar de más de 2 millones de ofertas en todo el mundo, tal y como ha explicado la compañía estadounidense en un comunicado. Las promociones abarcarán todo tipo de productos, desde moda de primeras marcas, hasta hogar, productos de belleza o juguetes. Uno de los reclamos estrella de esta jornada de descuentos serán los productos de electrónica, así como las marcas propias y los dispositivos Amazon, como Alexa, Echo, Fire Stick TV o Kindle.

Ofertas desde hoy

No obstante, los clientes de Amazon Prime no tendrán que esperar hasta el próximo 21 de junio para acceder a grandes ofertas. El gigante del comercio electrónico ha anunciado varias promociones anticipadas que comienzan este miércoles 2 de junio. Estos son algunos de los descuentos que se pueden disfrutar desde hoy: Amazon Music Unlimited gratis durante cuatro meses para los clientes que no hayan probado el servicio, 3 meses de Kindle Unlimited por 0 euros, 50% de descuento en dispositivos Amazon (a partir del 7 de junio), 20% de descuento en prendas seleccionadas en Amazon Fashion, así como ofertas en muebles, artículos de hogar, de jardinería, herramientas, belleza, higiene, limpieza, cocina o juguetes. La compañía lleva los descuentos también al supermercado con ofertas de hasta el 30% en algunos de los productos de Amazon Fresh.

Para Amazon, esta también es una forma de apoyar al pequeño comercio, ya que de los dos millones de ofertas, más de la mitad serán de pequeñas y medianas empresas de todo el mundo. A lo largo de todo el año, la empresa invertirá 85 millones de euros para impulsar los pequeños negocios que venden sus productos a través de la compañía.

Saldo de 10 euros gratis por comprar en el pequeño comercio

Si los clientes de Amazon gastan 10 euros en articulos vendidos por pymes españolas entre el 7 y el 20 de junio, obtendrán un cupón promocional de 10 euros que podrán gastar durante el Prime Day. A esta campaña, llamada “compra 10 euros en pymes, llévate 10 euros en Prime Day”, se han sumado más de 300.000 pequeñas y medianas empresas de todo el mundo, más del doble que el año pasado.

El Prime Day 2021 dará comienzo a la medianoche del 20 al 21 de junio y durará hasta las 23:59 del 22 de junio. Solo estará disponible en una veintena de países, entre los que se encuentra España. También se podrá disfurtar de las 48 horas de descuentos en Alemania, Arabia Saudí, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur y Turquía.