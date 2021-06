Hacienda ordena embargar el sueldo de Ancelotti en el Real Madrid para pagar su deuda fiscal de 1,4 millones

Real Madrid

No comienza con buen pie la segunda andadura de Carlo Ancelotti al frente del banquillo del Real Madrid. La Agencia Tributaria ha reclamado al Real Madrid el embargo del sueldo de su nuevo entrenador para que salde una deuda pendiente de 1.420.120,51 euros. De manera paralela, el Juzgado de Instrucción 35 de Madrid acaba de imputarle por delito fiscal y tendrá que declarar el próximo 23 de julio, según informa el diario El Mundo. Hacienda ha remitido una orden al club mediante la que reclama que todos los ingresos que perciba el nuevo técnico sean puestos a disposición del Fisco para saldar tanto la deuda tributaria de 1.396.875,33 euros. como los intereses de demora, que ascienden a 23.245,18 euros.

La Delegación Especial de Hacienda en Madrid ha remitido al Real Madrid una comunicación por vía de urgencia en la que se comunica la apertura de dos procedimientos, uno fiscal y otro judicial, después de que la Fiscalía le denunciara por la comisión de dos supuestos delitos fiscales durante su primera etapa como técnico del club blanco. Estos delitos se centran en los ejercicios 2013 y 2015, en los declaró incorrectamente en nuestro país sus ingresos procedentes tanto del Real Madrid como de sus derechos de imagen, ya que los canalizó a través de una sociedad tenía constituida en Londres desde su etapa como técnico del Chelsea.

En concreto se le acusa de haber tributado al 10% cuando tendría que haberlo hecho 45%, según la normativa fiscal española, que exige declarar íntegramente los ingresos en nuestro país si se es residente. Por tanto, alrededor de 300.000 euros del ejercicio 2014 -año en el que ya pagó 3,2 millones que ya tributó, y 675.000 euros del año 2015 -temporada en la que ya abonó 7 millones en impuestos-.

Pero el nuevo entrenador del Real Madrid no es el único representante del mundo del fútbol y del deporte en esta lista de morosos de Hacienda. También aparecen el ex futbolista del Barcelona Dani Alves, que salió hace dos y ahora tiene una deuda de 2,1 millones; el vicepresidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco, con una deuda de 1,7 millones o el exfutbolista argentino Gabriel Milito (1,8 millones). En cambio, salen el futbolista Neymar (que el pasado año era el mayor deudor con 34,6 millones) o el expiloto de motociclismo Sito Pons. Esto no significa que hayan saldado su deuda, sino que o bien la han situado por debajo del millón de euros o han logrado algún tipo de suspensión o aplazamiento.