Microsoft busca 100 ingenieros para su hub de Inteligencia Artificial en España

El gigante tecnológico Microsoft ha anunciado este lunes que abrirá en Barcelona un hu’ de investigación y desarrollo sobre modelos de Inteligencia Artificial (IA), el primer centro de este tipo en España, que contará inicialmente con una plantilla de 30 personas, aunque aspira a contratar a 100 ingenieros en los próximos años. Este hub formará parte de los ocho centros de investigación con los que cuenta la división Web Experiences Team (WebXT) de Microsoft a nivel mundial.

El hub tiene el objetivo de atraer talento de todos los países de Europa y se encuadra en el equipo de Search & Al que lidera el vicepresidente corporativo de Microsoft Corporation en Estados Unidos, Jordi Ribas, ha informado la compañía este lunes en un comunicado. Se trata de un equipo especializado en aplicación de Inteligencia Artificial (IA) que es el más grande de WebXT --centrada en el desarrollo de experiencias de usuario basadas en la IA y aprendizaje profundo-- y que contribuye al desarrollo de Windows, Azure y Bing. “Estoy convencido de que implantar este hub en España permitirá añadir mucho valor a la propuesta de Microsoft en todo el mundo”, ha afirmado Ribas.

Atracción de talento

El presidente de Microsoft España, Alberto Granados, ha asegurado que sus profesionales están cualificados y que la empresa tiene capacidad para convertirse “en un polo de atracción de talento”.

De hecho, alrededor del hub pretenden “generar un vector de innovación en IA, en colaboración con universidades, centros de investigación y empresas de tecnología”. Se contratarán 30 ingenieros de software y científicos de datos especializados en áreas avanzadas de ingeniería de software como la IA, el aprendizaje automático y el ‘deep learning’, “que podrían superar la centena en los próximos años”.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha celebrado el anuncio y “el compromiso de Microsoft” con España, recoge textualmente el comunicado.

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado que esta iniciativa “refuerza la apuesta conjunta del Govern y Microsoft por el Center for Innovation in Data Tech and Artificial Intelligence (Cidai)”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado la noticia de excelente y ha afirmado que la elección de Microsoft por Barcelona “refuerza la ciudad como una de las mejores del mundo donde trabajar, con un gran ecosistema científico y tecnológico”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el centro logístico (hub) de investigación y desarrollo sobre modelos de inteligencia artificial que Microsoft ha anunciado este lunes que abrirá en Barcelona es una prueba del potencial de España y de Cataluña. “Celebramos la apuesta de Microsoft por nuestro país. Barcelona acogerá su nuevo hub de I+D centrado en la inteligencia artificial. Desde el Gobierno trabajamos para liderar el desarrollo de la inteligencia artificial en Europa y esta inversión es una prueba más del potencial de España y Cataluña”, ha escrito Sánchez en Twitter.