Recuperación laboral post-covid: los salarios se disparan más de un 13% en el segundo trimestre, al mismo nivel que el coste laboral

El coste laboral medio por trabajador y mes (incluyendo remuneraciones y cotizaciones sociales) se disparó un 13,2% en el segundo trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2020, hasta situarse en 2.766,39 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). También aumentaron los salarios un 14,4% interanual, su mayor alza de la serie histórica, hasta situarse en 2.064,37 euros por trabajador y mes. Esta cifra supera el nivel que había antes de la llegada del coronavirus (1.992,18 euros en el segundo trimestre de 2019). Si excluimos los factores variables de los salarios, donde se ubicarían los pagos extraordinarios y los atrasados, obtenemos el coste salarial ordinario, que en el primer trimestre repuntó un 1,1%, hasta los 1.712,5 euros mensuales.

No se debe olvidar que en el segundo trimestre de 2020 la pandemia de la COVID-19 estaba causado muchos estragos, siendo el ámbito laboral uno de los más perjudicados. De hecho, en ese periodo el coste laboral cayó un 8,3%, siendo su mayor retroceso en los últimos 20 años. Este descenso duró tres trimestres seguidos, coincidiendo con la entrada de muchos trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Las remuneraciones de estos empleados se realizaban con prestaciones proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que en algunos casos complementaban las propias empresas.

Costes no salariales

Los otros costes, los no salariales, llegaron en el segundo trimestre hasta los 702,02 euros, lo que supone un avance interanual del 9,9%. Dentro de este tipo de costes, el componente más importante son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que subieron hasta los 639,28 euros, un 11,2% más si los comparamos con el segundo trimestre del año pasado. Después de las cotizaciones obligatorias a la SS, lo más destacado dentro de este tipo de costes son las percepciones no salariales, que descendieron un 0,3% en tasa interanual. Esto se debe al retroceso de las prestaciones sociales directas y de los complementos por incapacidad temporal y desempleo parcial. Por su parte, las subvenciones y bonificaciones se incrementaron un 9,5% interanual entre abril y junio.

Horas perdidas

La jornada semanal media pactada, donde se tiene en cuenta de manera conjunta el tiempo completo y parcial, fue de 34,6 horas, de las cuales se perdieron 5,4 a la semana: una de estas horas, el 17,9%, no se trabajó por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor (aquí también se incluye el tiempo no trabajado por los afectados por ERTE); 2,2 horas no se trabajaron por vacaciones y fiestas (el 28,3%); y el 33,7% de las horas no trabajadas se atribuyó a bajas por incapacidad temporal (1,8 horas perdidas a la semana).

El sector servicios se recupera

El mayor repunte interanual del coste laboral en el segundo trimestre lo protagonizó el sector servicios, que llegó hasta el 13,8% y hasta los 2.678,8 euros por trabajador y mes. También fue en este sector donde los salarios aumentaron, llegando hasta los 2.011,4 euros, lo que supone un alza del 15,1%. La hostelería logró duplicar su salario medio, aunque todavía sigue siendo la actividad que más acusa los efectos de la pandemia. La ganancia media llegó hasta los 886 euros al mes por trabajador en el segundo trimestre, 273 euros menos (-23,6%) que en el mismo periodo de 2019. En el punto opuesto se encuentra la construcción, que fue el sector donde menos aumentó el coste laboral y salarial, con avances del 9,1% y del 8,3%, respectivamente, hasta los 2.839 y 2.034 euros mensuales.