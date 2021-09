PortAventura World: el Halloween en familia más terrorífico

Cuando los disfraces, calabazas, sangre falsa, caramelos y películas de terror comienzan a aparecer entre las peticiones de los más pequeños de la casa, la cuenta atrás para celebrar la tradición más terrorífica del año ha comenzado. El segundo Halloween en pandemia acecha y afortunadamente este año los planes para pasarlo de miedo en familia no solo se harán en casa. El tradicional truco o trato aún tendrá que esperar y la mascarilla seguirá presente, pero niños, jóvenes y adultos podrán volver a disfrutar de la noche de los muertos en PortAventura World, un clásico aterradoramente divertido que vuelve tras el parón del pasado 2020.

El resort temático ya se ha disfrazado para la ocasión. Las inofensivas telarañas, esqueletos y figuras monstruosas plagan cada rincón del parque, mientras que catrinas, zombis y almas errantes se pasean en busca de sustos e invitan a los visitantes a sufrir y disfrutar de los pasajes del terror. Más allá de sus famosas atracciones como Shambala o Dragon Khan, PortAventura siempre apuesta en estas fechas por la innovación y ofrece un completo programa de actividades lleno de novedades que pondrán los pelos de punta a más de uno. Un ejemplo de ello es la ‘La Muerte Viva’, un nuevo pasaje del terror inspirado en el mexicano ‘Día de los muertos’, donde hasta una veintena de viudas en duelo, novias cadáver y otros seres espeluznantes harán las delicias de los amantes del universo de terror.

A este pasaje, de hecho el primero en Europa centrado en el universo del terror mexicano, se suman otros tres clásicos: ‘La Isla Maldita’ –más de un kilómetro de un pasaje único en Europa, inaugurado en 2019–, ‘REC Experience’, ‘Apocalipsis Maya’ y ‘Horror In Texas’. El uso obligatorio de mascarilla y la desinfección de manos garantizan una experiencia segura y además conllevan una ventaja para los más asustadizos, ya que los actores evitan cualquier tipo de contacto físico con sus «víctimas».

El foco en los niños

Los desfiles y espectáculos de miedo completan una experiencia Halloween para todos los públicos. El Gran Teatro Imperial se viste de gala para acoger ‘Halloween Forever’: un espectáculo único con bailes, cantantes y acrobacias que sorprenderán a toda la familia. El show ‘Bang Bang Halloween’ es otra cita ineludible para los que quieran sumergirse en el más tenebroso lejano Oeste. La localidad de Penitence se convierte en un gran banco de sangre para una horda de hambrientos vampiros. ¿Podrán las acrobacias de un pequeño grupo de soldados y un aprendiz de vampiro defender la ciudad del mismísimo Drácula?

Por su parte, los niños cuentan con espectáculos pensados especialmente para ellos. Destaca la incorporación a SésamoAventura de Oscar The Grouch, el amante de la basura más gruñón y querido de Barrio Sésamo, que el pasado 25 de septiembre hizo su debut.

Furius Baco es, sin duda, es una de las atracciones en las que más adrenalina se libera FOTO: GEMMA MIRALDA

El resto de atracciones del parque temático tampoco quedan exentas de un toque escalofriante gracias a los servicios de caracterización que se ofrecen en distintos puntos de PortAventura Park. Todos los visitantes que lo deseen podrán lucir en las grandes atracciones de parque como Estampida, Furius Baco o Red Force, y en los restaurantes del resort (que también cuentan con menús especiales de Halloween), maquillajes de zombie, heridas falsas, calaveras y otros muchos más looks diseñados por Alejandra Alcañíz, maquilladora de PortAventura World.

Las familias pueden disfrutar de miedo y diversión a partes iguales desde el pasado 18 de septiembre hasta el próximo 14 de noviembre. PortAventura World desarrolla acciones pioneras para celebrar Halloween desde el 2000, año a partir del cual más de nueve millones de personas han visitado el parque para disfrutar de este inolvidable evento. Esto no solo ha convertido a Halloween en una cita crucial para las cuentas de la compañía, especialmente tras los efectos económicos de la pandemia, sino también en una de las fechas señaladas del resort temático para fomentar y facilitar el turismo en familia. Esta festividad supone el 20% de la cifra de negocio del parque y le devolverá su nivel de ingresos prepandemia tras su apertura el pasado mes de mayo.

Ir es más fácil que nunca

Al igual que para el parque, estos meses de recuperación también han sido complicados para las familias. Por ello, PortAventura World ha forjado una alianza con Viajes El Corte Inglés y Renfe para que disfrutar de este evento en familia sea más fácil y económico. Las tres marcas se han unido para ofrecer a sus clientes una experiencia tenebrosa y llena de emoción para que puedan celebrar Halloween este año al mejor precio. Para ello, Viajes El Corte Inglés va a comercializar de manera exclusiva paquetes de tren + hotel + entradas a PortAventura World, incluyendo la entrada de un día a Ferrari Land, en la que los niños viajan gratis en el tren. Las salidas son desde Madrid, Valencia y Zaragoza. Para salidas desde otras localidades, los clientes podrán adquirir su paquete de tren + hotel + entradas a PortAventura World y acceso de un día a Ferrari Land, con hasta un 70% de descuento en el billete de tren. Además, Viajes El Corte Inglés ofrece el pago de estas reservas aplazado a seis meses, sin intereses.

Pasar una noche dentro del resort es la mejor forma de disfrutar de todas las bondades de PortAventura World, que cuenta con un gran potencial hotelero gracias a sus seis hoteles temáticos, cinco de ellos de 4 estrellas y uno de 5 estrellas (Mansión de Lucy). Tranquilos, los espíritus prometen mantener la compostura.

Dreams Village de PortAventura FOTO: GEMMA MIRALDA

Un lugar mágico fuera del mapa

El proyecto Dreams no aparece en el folleto, no está a la venta y no tiene precio. Dreams Village es un remanso de paz y un foco de optimismo para familias con niños enfermos que son seleccionados por su estado de salud y su situación económica para pasar una semana viviendo la experiencia PortAventura World. Este proyecto es el buque insignia de la acción social de PortAventura y forma parte de la terapia de recuperación de estos pequeños pacientes. De martes a domingo, seis familias con una enfermedad compartida se alojan en seis villas independientes que forman un anillo y cuentan con espacios comunes de juego, talleres, zonas verdes y pistas de deporte.

La experiencia Dreams incluye pensión completa, comidas en todos los restaurantes del parque, pase exprés para las atracciones y asientos en las mejores butacas de los espectáculos. En definitiva, durante su estancia, son visitantes VIP. El ambiente de tranquilidad que se respira en este espacio, combinado con el exquisito trato y la terapia de grupo que se genera entre las familias, repercute positivamente en el estado de salud de los niños. En concreto, una semana Dreams equivale a una semana de medicación a nivel psicoemocional, según un estudio realizado con los visitantes. Tras su inauguración a finales de octubre de 2019, pocos niños han podido sacar partido a esta iniciativa debido al prolongado cierre a causa de la pandemia. Precisamente por ello, Fundación PortAventura espera que en los próximos meses haya un flujo constante de niños que puedan marcar este sueño como hecho realidad.