Calviño vuelve a enfriar la reforma fiscal ante los malos datos macroeconómicos

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha vuelto a comunicar hoy lunes que la reforma fiscal debe esperar. “Lo importante es recuperar la actividad económica y los niveles de empleo. Se pueden hacer ajustes en determinados elementos, pero vamos a esperar a febrero a que nos presenten las propuestas el grupo de expertos que se ha puesto en marcha para abordar una modernización del ámbito fiscal”, ha dicho para Europa Press.

Lo cierto es que esa reforma no debería tardar en llegar si tenemos en cuenta que el Gobierno mira con optimismo los datos de la recuperación económica y que ha puesto como fin de crisis el primer trimestre de 2022. Es en ese momento cuando prevén que se hayan superado los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia. El cuadro macroeconómico que acompañará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 mantiene sin cambios la previsión de crecimiento, en el 6,5 % para este año y en el 7% para el que viene. Calviño defendió ayer que estas previsiones son «prudentes por las incertidumbres actuales», pero no ha convencido ni al Banco de España ni a la OCDE, que pese a que ha revisado al alza la previsión de PIB de España para este año, la mantiene por debajo para 2022. A pesar de ello, la titular de Economía ha asegurado que los inversores, semana tras semana, revalidan su confianza en la economía española: “Los inversores saben que España es un país serio, responsable y saben lo que vamos a hacer en los próximos años”.

La reunión del G20

La ministra ha asegurado que la reforma fiscal no habla necesariamente de subir impuestos, sino de adaptar la realidad fiscal del país al siglo XXI. En relación con esto último, dentro de dos semanas, ella y Pedro Sánchez acudirán a la reunión del G20 que tendrá lugar en Roma. Calviño ha recordado en el día de hoy que espera aprovechar ese momento para llegar a un acuerdo sobre un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 15% a nivel internacional, algo que sería “importantísimo” para la lucha contra la competencia a la baja entre los distintos países, ya que no es solo evitar los paraísos fiscales, sino que haya un conjunto de países que vayan bajando los impuestos.

“Que no sea estructural”

La responsable económica del Gobierno ha defendido, por otra parte, que por el momento no es muy sorprendente el repunte de la inflación, destacando que lo importante es “que no se convierta en algo estructural”. También ha explicado que España ha experimentado un rebote importante del Índice de Precios al Consumo en los meses centrales del año, influenciado por los mercados energéticos internacionales y a su vez por el efecto base, ya que se toma como referencia la comparación con el dato del año pasado, cuando vivíamos en plena pandemia. En este sentido, ha destacado que si se tiene en cuenta la inflación subyacente, sin contar con alimentos y energía, el repunte se sitúa en torno al 1%, por debajo de la media de la zona euro. “De momento, no es tan sorprendente el repunte de los precios”, ha sentenciado.