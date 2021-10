Zuckerberg niega que Facebook polarice el mundo

El consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, negó ayer las acusaciones de que la compañía antepone el beneficio económico a la seguridad y el bienestar de los usuarios y de que su red social es responsable de la polarización de la sociedad. «Es simplemente falso», respondió Zuckerberg ante las acusaciones de la ex empleada Frances Haugen en su declaración ante un subcomité del Senado de Estados Unidos. «El argumento de que fomentamos deliberadamente contenido que enoja a la gente para lograr beneficios carece de lógica. Nosotros ganamos dinero con la publicidad y lo que los anunciantes nos dicen constantemente que es que no quieren que sus anuncios aparezcan junto a contenidos dañinos o que generen enfado», escribió en un extenso comunicado en su perfil de Facebook en el que defendió el papel de las redes sociales para conectar las personas y dirigir negocios. En su defensa, Zuckerberg contraatacó explicando que si no se preocuparan ni quisieran que se investigara, no habrían creado un programa de investigación para comprender los problemas mencionados. «Y si las redes sociales son responsables de la polarizar la sociedad como algunas personas denuncian, ¿entonces por qué vemos crecer la polarización en Estados Unidos mientras se mantiene y reduce en muchos países con un fuerte uso de redes sociales en todo el mundo?», ha expuesto. Zuckerberg –quien admitió que el apagón del pasado lunes de Facebook, WhastApp e Instagram, que le costó 5.200 millones de euros, fue el peor que ha sufrido– se refirió a su papel como padre para asegurar que quiere todo sea «seguro y bueno» para los niños. «Es descorazonador ver que el trabajo se saca de contexto».