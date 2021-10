Ya tenemos a Sánchez entregado al gratis-total que hizo grande a Rodríguez Zapatero. En vez de inyectar el maná europeo en el tejido productivo para crear empleo, lo va a meter directamente en el bolsillo de los que tienen que votar, a ver si así le renuevan la confianza para seguir pactando con el podemismo-separata. Zetapé nos dio 500 euros a cada votante solo por el hecho de serlo, amén de cheques y subvenciones variopintas para bebés, jóvenes, mujeres y colectivos afines.

Ahora nuestro timonel le va a entregar a cada muchacho en edad de votar una cantidad de 400 euros para tebeos y videojuegos, y otros 250 para la emancipación. Solo que es difícil emanciparse cuando el recibo de la luz se pone a 300 euros el megavatio y el gas amenaza con salirse del sistema.

Pero da igual. Incapaz de controlar la energía, nos anuncia también que va a intervenir el precio de los alquileres con una ley soviética que atropella la propiedad, ataca la libertad y atenta contra la seguridad jurídica. Un semi-latrocinio de inspiración comunista que no va a resolver el problema del alquiler sino agravándolo, como en Berlín y Barcelona.

Claro que desde el punto de vista marketiniano es una decisión que mola tanto como el bono-regalo o el carné de perro ideado por la Belarra, sin el cual no podrás tener en casa una mascota. Debes hacer un cursillo y jurar que un buldog o un rotwailer no son culpables ni cuando atacan a un anciano y le arrancan el brazo a dentelladas. La culpa no es del pobre chucho sino del peligroso anciano. Por tener brazo.