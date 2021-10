Estos son los seis multimillonarios de las criptomonedas que irrumpen en la lista Forbes y así han conseguido sus fortunas

Ayer, un día después del estreno de su primer fondo cotizado (ETF) de futuros en Estados Unidos, el bitcoin, considerado la criptodivisa más utilizada del mundo, batió récords de cotización al subir hasta los 64.405 dólares (55.411 euros). Este jueves 21 de octubre ya ha roto la barrera de los 65.000 dólares (55.825 euros). Este hito en la industria de las ‘criptos’ podría marcar el inicio de un nuevo ciclo alcista, disparando aún más el interés en este criptoactivos. Pese a que su naturaleza volátil tiende a generar miedo entre los inversores más prudentes y aumenta la vigilancia de los reguladores de todo el mundo, los emprendedores de las criptomonedas que se adentraron de lleno en este mundo han conseguido irrumpir en la lista Forbes 400 de 2021. “Por primera vez en la historia, siete multimillonarios que ha construido su fortuna en el mundo de las criptomonedas figuran en la lista de los más ricos de Estados Unidos: seis de ellos son recién llegados”, publica Forbes. En total, los siete grandes triunfadores del mundo de las criptomonedas acumulan 55.100 millones de dólares (47.580 millones de euros).

1. Sam Bankman-Fried

-Patrimonio neto: 22.500 millones de dólares (19.430 millones de euros).

-Recién llegado.

Casi la mitad de la fortuna que acumulan estos siete multimillonarios , 22.500 millones dólares (19.430 millones de euros), pertenece a un solo hombre: el director ejecutivo de 29 años de edad de la bolsa de criptoderivados FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried construyó su imperio en apenas dos años. Actualmente, FTX es una de las plataformas comerciales más grandes de la industria y procesa 13.800 millones de dólares (11.920 millones de euros) al día. Según los datos publicados por Forbes, FTX cerró una recaudación de fondos de la Serie B de 900 millones de dólares (777,22 millones de euros), la ronda de capital de riesgo más grande de las criptomonedas hasta la fecha, con una valoración de 18.000 millones de dólares (15.540 millones de euros). El multimillonario más rico de la industria de las criptomonedas vio su fortuna casi duplicarse con el cierre de este acuerdo.

2. Brian Armstrong

-Patrimonio neto: 11.500 millones de dólares (9.930 millones de euros).

-Recién llegado.

“El CEO y cofundador del mayor intercambio de criptomonedas en los EE UU, Coinbase, ha aumentado constantemente su riqueza después de llevar a la compañía a través de un debut público ‘decisivo’ en abril. Armstrong posee un estimado del 19% en Coinbase”, explica Forbes.

3. Chris Larsen

-Patrimonio neto: 6.000 millones de dólares (5.800 millones de euros).

-El año pasado: 2.700 millones de dólares (2.330 millones de euros).

-Veterano.

A los seis multimillonarios de las ‘criptos’ recién llegados a la lista Forbes se une Chris Larsen, otro cofundador de Ripple, que apareció en la lista el año pasado con un patrimonio neto de 2.700 millones de dólares (2.330 millones de euros). Hoy, su riqueza se estima en 6.000 millones de dólares (5.180 millones de euros). “El único veterano de la lista hizo crecer su fortuna en 3.300 millones de dólares (2.850 millones de euros) a medida que el token XRP subía de valor, a pesar de la batalla legal en curso con la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU que acusa a Ripple de violar la ley de valores”, aclara Forbes respecto a este miembro de su lista.

4 y 5. Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss

-Patrimonio neto: 4.300 millones de dólares cada uno (3.710 millones de euros).

-Recién llegados.

Cameron y Tyler Winklevoss, propietarios y fundadores gemelos del competidor de Coinbase, el intercambio de criptomonedas Gemini. Ambos aparecieron en la portada de la revista Forbes 2021 World’s Billionaires, que se vendió como un token no fungible. Bajo el nombre ‘Merchants of the Metaverse’, se vendió por 333,333 dólares (287,860 euros) en una subasta en su plataforma de arte digital Nifty Gateway.

6. Fred Ehrsam

-Patrimonio neto: 3.500 millones de dólares (3.020 millones de euros).

-Recién llegado.

Ehrsam cofundó Coinbase con Brian Armstrong en 2012. En 2017 dejó la empresa, pero se mantiene como miembro de la junta, además de liderar la firma de inversión centrada en criptografía Paradigm.

7. Jed McCaleb

-Patrimonio neto: 3.000 millones de dólares (2.590 millones de euros).

-Recién llegado.

“McCaleb fue uno de los pioneros en el espacio de la cadena de bloques que ayudó a lanzar tres empresas de cifrado conocidas, incluidas Ripple y el primer intercambio importante de bitcoins, Mt. Gox, que vendió antes de ser pirateado. La mayor parte de la riqueza de McCaleb proviene de su participación en XRP como cofundador de Ripple”, concluye Forbes.