El salario mediano se mantiene en los 26.000 euros

Según la 13ª edición del informe del Índice de Dinamismo Laboral elaborado anualmente en España por Cegid Meta4 y el IESE, en el último año el salario mediano se ha mantenido estable, alcanzando en septiembre de 2020 los 26.000 euros hasta la actualidad.

En este sentido, la masa salarial se ha mantenido estable, en la que el salario mediano entre 2018 y 2019 aumentó de los 23.000 euros hasta casi 27.000 euros brutos anuales. Sin embargo, en el verano del 2020, esta cifra ha sufrido una caída, situándose en los 25.000 euros para asentarse en los 26.000.

La evolución de la masa salarial de las empresas muestra que durante los años 2018 y 2019 esta experimentó un aumento, el cual comenzó a moderarse en el año 2020, sufriendo un descenso pronunciado hasta julio, seguido de una recuperación en agosto y septiembre.

La relación entre salarios y dinamismo laboral a nivel de empresas es negativa, ya que las empresas con mayor movimiento de trabajadores son también aquellas con menor salario mediano. No obstante, por el contrario, las empresas con mayores valores de salario mediano reflejan niveles de dinamismo interno bastante limitados.

El mercado laboral recobra dinamismo

Según el informe, el dinamismo del mercado laboral alcanzó en septiembre de este año un valor cercano al 4,7 %, muy similar al 4,3% experimentado en febrero del 2020, momento previo a la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Este indicador, al analizar su evolución, muestra como se ha mantenido constante desde la mitad del 2018 hasta septiembre del 2019, con alrededor de un 6% de los trabajadores mensualmente.

No obstante, en el último trimestre del 2019 este dinamismo laboral comenzó a descender hasta reducirse al 2% mensual en el período de abril a junio del 2020. Este índice presenta una leve tendencia creciente, ya que desde marzo hasta septiembre de 2021, el valor medio es del 4,5%.

La crisis sanitaria generada por la pandemia no ha tenido un efecto a medio plazo en el tamaño de las empresas, si no se tienen en cuenta los expedientes de regulación temporal de empleo. Sin embargo, a pesar de que el efecto de la crisis ha tenido un efecto visible en los volúmenes de contrataciones y terminaciones, no ha influido en el tamaño de las plantillas.