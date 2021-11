La hipocresía anti-petróleo de Biden

¿”Derogar” o “no derogar”?

El Gobierno de PSOE-Podemos está en una guerra por la propaganda. Después de haber anunciado a bombo y platillo que habían alcanzado un acuerdo para derogar la reforma laboral (eso sí, derogarla en los términos pactados con Europa, esto es, no derogarla), la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se desmarcó con unas declaraciones en las que manifestaba que derogar la reforma laboral no era técnicamente posible. ¿Qué sentido tiene pactar la derogación de aquello que, según tus propios planteamientos, no admite derogación? Ningún sentido salvo una batalla por los significantes y, por tanto, por la propaganda. Pero lo que necesita el mercado laboral no es propaganda, sino una liberalización que solvente algunos de los problemas más graves que lo atenazan (como la muy alta temporalidad).