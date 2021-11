La Airef denuncia que el Gobierno ignora sus recomendaciones económicas y fiscales

Serio toque de atención al Gobierno. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya se ha cansado de esperar y ha denunciado públicamente el incumplimiento de varias de sus recomendaciones por parte del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Asuntos Económicos y también del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así lo ha reflejado en su última publicación sobre el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el tercer trimestre de 2021, señalando que “tanto los ministerios de Hacienda y de Asuntos Económicos como el INE han optado por no cumplir estas recomendaciones”.

En el tercer trimestre, la Airef realizó siete recomendaciones, de las que cinco fueron dirigidas a Hacienda y Función Pública, una a Asuntos Económicos y otra al INE. Atendiendo a su contenido, las recomendaciones formuladas se agrupaban en las dirigidas a dotar a la política fiscal de una orientación de medio plazo para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, las encaminadas a la estabilidad presupuestaria y las destinadas a reforzar la transparencia de las cuentas públicas y el intercambio de información.

Pues bien, según denuncian, ninguna de ellas han sido atendidas. De las siete recomendaciones hechas entre julio y septiembre ninguna ha sido tenida en cuenta, bien porque “no era el momento oportuno, “eran innecesarias” o “no era posible”, según han alegado las instituciones. En concreto, Hacienda consideró que no se daban las circunstancias para diseñar una estrategia fiscal a medio plazo como pedía la AIReF, algo que la Autoridad no comparte porque contar ya con un plan daría certidumbre, incluso aunque no se aplique.

La AIReF también insiste en la conveniencia de promover normas que regulen las implicaciones de activar la cláusula de escape, que Hacienda, en su respuesta a la recomendación, aboga por retrasar hasta que esté disponible el futuro marco de gobernanza europeo. Por lo que respecta a la petición de mayor transparencia sobre las medidas presupuestarias y fiscales, Hacienda y Asuntos Económicos la han declinado porque esta información ya está en los presupuestos, algo que la AIReF ve insuficiente. En ese mismo sentido respondió Asuntos Económicos a la reclamación de aprobar un convenio de intercambio de información entre ambas instituciones, ya que cree que esta colaboración está suficientemente regulada.

Tampoco tuvo éxito la propuesta de la AIReF de adecuar el calendario del INE al de los presupuestos y a otros hitos tan relevantes como las de la Contabilidad Nacional Trimestral o las Cuentas no Financieras de los Sectores Institucionales a los calendarios nacionales y europeos, dotándole de la información y mecanismos de coordinación necesarios para ellos”. Pero el INE considera que las fechas de publicación establecidas garantizan que las operaciones de cuentas nacionales cumplan “íntegramente con el principio de coherencia y comparabilidad establecido en el Código de Buenas Prácticas”, y recuerda que a partir de diciembre de 2019 adelantó en una semana la difusión de la contabilidad nacional trimestral. Esto unido a la necesidad de mantener la consistencia entre estadísticas básicas y las cuentas nacionales hace que, a su juicio, sea imposible una mayor reducción de plazos.

La AIReF considera que debería hacerse “todo lo posible” para que los PGE, como instrumento de implementación de la política fiscal del Gobierno, incorporen la información más actualizada en el momento de su aprobación para evitar que pierdan vigencia al poco de ser aprobados. “De no ser posible adelantar la publicación, sería deseable que, al menos, se estudiaran canales para comunicar la información que se encuentre elaborada”.

En esta materia la AIReF reiteró la recomendación a Hacienda y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de incorporar más información sobre las medidas de carácter presupuestario y fiscal en el escenario macroeconómico en aras de aumentar el rigor del proceso de aval.