Los labiales son los grandes protagonistas de este invierno en los supermercados

Las marcas blancas de los supermercados se lanzan a la carrera de la competición por ser las más codiciadas, ya que su excelente relación calidad – precio suele ser su principal factor para poder decantarnos por ellas, pero no nos dejemos engañar ya que las marcas blancas suelen tener una calidad muy buena que no envidia nada a algunos productos de marcas más reconocidas o que tienen más prestigio. Tanto Mercadona como Lidl son líderes en ventas en productos de cosmética y maquillaje de sus respectivos supermercados, y si realmente la marca Deliplus , bandera de Mercadona tiene infinidad de productos para el cuidado personal, la marca propia de Lidl , Cien, no se queda atrás.

Ambas marcas blancas de estos dos supermercados han decidido que la llegada del frío es la temporada ideal para poder lucir unos labios más hidratados y que no nos tengamos que preocupar por las temidas grietas que estropean y endurecen nuestro rostro.

Los dos supermercados tienen a la venta labiales que harán que tus labios no se resequen , ya sea por el frío, o por el uso de la mascarilla, que hace que el vapor que crea nuestro aliento esté constantemente humedeciendo nuestros labios. Y realmente cuando los dejamos al aire que es cuando estamos en la calle normalmente se vuelvan ásperos por las inclemencias meteorológicas.

Reparador labial con color o sin color

Mercadona tiene en sus estanterías desde hace un tiempo un reparador labial de Deliplus llamado Dermik, con omegas 3 y 6 que es el producto que evitará y reparará la sequedad de tus labios y podrás decir adiós a los temibles “labios cortados”. Algunas personas además sufren mucho en esta zona de la cara en cuanto empieza a hacer un poco de frío, pero gracias al alto contenido de omegas 3 y 6 de este producto conseguirás reducirlo casi al 100%.

Este producto de Deliplus que se encuentra en los lineales de Mercadona tiene un precio de 2,60 euros, lo que hace de este reparador labial un producto muy a tener en cuenta. No tiene color y actúa como una vaselina.

Reparador labial de Deliplus con omegas 3 y 6 FOTO: Mercadona

Si es usted de los que le gusta más un poco de color en sus labios, y los reparadores labiales sin color le parecen insulsos, encontrará lo que necesita en Lidl, ya que el supermercado alemán ha sacado a la venta unos labiales con color que harán las delicias de aquellos que necesitan que sus labios estén hidratados y además tengan un toque de color.

Lidl tiene en sus tiendas físicas unos bálsamos labiales con una variedad disponible de hasta 6 colores. Las 6 variedades de las barras hidratantes de la marca Cien de Lidl están numeradas y van desde varios tonos de rosa hasta granates, con “dark berries” o “fancy raspberry”. Si es de las personas que tanto color le abruma, también puede optar por el color nude que dejará sus labios con el toque justo de color.

Bálsamo labial de la marca Cien FOTO: LIdl

Los bálsamos labiales de Lidl tienen forma de lapicero y un precio de 2,49 euros. Eso sí las barras labiales de Lidl tienen la edición limitada, y solo podrá hacerse con ellas en cualquiera de las tiendas físicas del supermercado germano, si a usted le interesa alguno de los 6 modelos que venden no dude en acercarse pronto, con ese precio dudamos que vayan a durar mucho en las tiendas.