El sector agrario de Almería se planta frente al Ministerio

A las dos y media de la madrugada del miércoles, un autobús lleno de agricultores salía de Almería con rumbo al Ministerio de Agricultura de Madrid, con el objetivo de que el ministro escuche que «el campo se muere». Así lo explicaba Antonio José Navarro, presidente de ASAJA Almería, la organización que ha puesto en marcha esta movilización, la primera de muchas que se celebrarán en los próximos días. Más de 500 trabajadores del sector hortofrutícola se plantaron frente al Ministerio para pedir medidas urgentes que palien la brutal subida de costes de producción. «El campo se va a levantar. Estamos endeudados. Desde ASAJA vamos a estar al lado de todos los agricultores y ganaderos que se movilicen. Iremos a la calle las veces que haga falta», explicaba el presidente de ASAJA Almería, que afirmaba que, en esta región, los costes de producción de una hectárea de hortalizas han aumentado 7.700 euros respecto a 2020.

Esta organización envió una primera carta al Ministerio el día 9 de noviembre, solicitando una reunión urgente. Al no obtener respuesta, se unió junto a UPA y COAG, las otras dos grandes organizaciones nacionales, y de manera conjunta solicitaron ser recibidas por el ministro de Agricultura, Luis Planas. Han tenido que esperar hasta el día 22 para conseguir una respuesta, y no será hasta el próximo lunes cuando ese encuentro tenga lugar. Las previsiones, sin embargo, no son muy optimistas, y fuentes de ASAJA afirman que «no tenemos mucha fe en esa reunión. Las movilizaciones se van a mantener». Otros eran todavía más pesimistas, como José Antonio Ramos, un agricultor almeriense al que no le sorprendería «que el lunes lleguen y desconvoquen la reunión. Nos sentimos totalmente abandonados, y lo que nos queda es mínimo, no podemos seguir sobreviviendo».

Los siguientes en manifestarse serán los trabajadores del sector lácteo, uno de los que peor lo están pasando con la subida de los costes de producción, y lo harán el jueves ante la sede de la multinacional francesa Lactalis. Según datos de ASAJA, dos explotaciones lácteas están cerrando al día en España: «Si les están comprando el litro de leche a 0,36 céntimos, y producirlo les cuesta 0,38, ¿qué van a hacer? La industria se encoge de hombros,y solo dice que hay un contrato firmado hasta marzo». Lactalis es la mayor industria láctea que hay en nuestro país, y desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos le exigen que corrija la «mala praxis que provoca que los ganaderos no puedan ni cubrir costes».