En la actualidad existen 22.771 startups en España, cifra que supone un 5% del total de empresas creadas entre 2015 y 2020. Si las comparamos con el resto de proyectos creados estos años se aprecia que las startups tienen un mayor porcentaje de supervivencia: el 81% continúan abiertas frente al 74% del resto, según un estudio de Informa que desmiente la idea de que implican más riesgo. De hecho, su probabilidad de cierre en los próximos 12 meses es menor que entre el resto de empresas, un 68% frente a un 78%. Y su riesgo de liquidez (probabilidad de impagados) también es inferior, solo el 16% tiene riesgo alto o moderadamente alto frente al 28% del resto.

Noticias relacionadas Tecnología. El éxito de las scaleups españolas abre el apetito inversor

Sin embargo, encuentran su principal desafío en la búsqueda del apoyo necesario para lanzarse al mercado. En las fases iniciales muchos creadores de startups recurren a amigos y familiares. Captar el capital riesgo ya sea nacional y extranjero puede ser indispensable para crecer, pero cada vez hay más vías de financiación alternativas o complementarias al capital riesgo que ayudan a los emprendedores a conseguir un impacto global, como los «business angel», el «venture builder», «private equity», aceleradores, incubadoras o el «crowdfunding». Todo suma y todo sirve para impulsar el ecosistema emprendedor español. Recogemos aquí algunos ejemplos de proyectos nacidos para ayudar a otros proyectos.

Capchase

Equipo de la startup española Capchase FOTO: Capchase

Es una fintech creada especialmente para satisfacer las necesidades de financiación de las empresas SaaS (ofrecen software como servicio). Las empresas SaaS tienen un modelo muy especial de ingresos recurrentes que las diferencia de otras empresas tecnológicas. Hasta ahora se habían financiado utilizando instrumentos clásicos (venture capital, venture debt, etc.) que no habían sido diseñados para empresas SaaS, y que por lo tanto no son óptimos para éstas. Con Capchase se resuelven todos los problemas a los que se enfrentaban las empresas SaaS con soluciones alternativas: dilución, procesos lentos de due diligence, costes inesperados, etc. Capchase adelanta los ingresos futuros de suscripciones a empresas SaaS a cambio de una pequeña comisión. De esta forma, las SaaS pueden acceder a un año de ingresos recurrentes de sus clientes el mismo día que captan a esos clientes.

Capchase se formó hace solo 15 meses en plena pandemia. Del equipo fundacional –Miguel Fernández Larrea, Przemek Gotfryd, Luis Basagoiti Marqués e Ignacio Moreno Pubul– han pasado a 90 empleados distribuidos entre Nueva York, Boston, Canadá, Madrid, Valencia y Barcelona, y con algunos espacios de trabajo en Londres y Amsterdam. Uno de los puntos más llamativos de esta nueva fintech es que consiguieron financiación de 4,6 millones de dólares en fase pre-seed, y, en diciembre, 60 millones de dólares para poder prestar a sus clientes. Ignacio Moreno, actual CEO, señala que lo que les hace diferente de otra startups es el foco de ejecución y sus valores. «Nuestra respuesta por defecto a las ideas locas que nunca se han hecho es decir ‘’vamos a ver cómo lo conseguimos”, en lugar de decir: es imposible, nadie lo ha hecho. Contratamos a la gente más inteligente y que tenga el deseo de aprender constantemente, pero que sea consciente de que todo el mundo en el equipo también es inteligente. Al ritmo que vamos, cada año en Capchase es como cuatro de una startup normal y eso implica trabajo duro», explica.

BigBan

BigBan, es una asociación de inversores nacional, privada e independiente que conecta capital con proyectos innovadores FOTO: BigBan

Es una asociación de inversores nacional, privada e independiente cuya misión es, por un lado, conectar capital con proyectos innovadores y con alto potencial de crecimiento y por otro lado, profesionalizar el sector de la inversión acompañando y asesorando a los socios en el proceso de inversión y en el camino de convertirse en verdaderos inversores. BigBan se creó en 2007 y desde entonces ha canalizado más de 40 millones de euros en inversión y financiado a más de 30 startups. Además, ha lanzado hasta 17 vehículos de inversión, de los cuales 13 han llegado a consolidarse financiando a 30 proyectos.

La formación es una de las enseñas de esta startup. «BigBan no es simplemente inversión. No solo ayuda a que startups y emprendedores puedan acceder a ella, también ayuda a que esos inversores entiendan qué son las startups. Todo ello, gracias a la formación. Nuestra asociación de inversores privados promueve desde sus orígenes la importancia de entender en qué vas a invertir tu dinero y cuáles son las mejores vías para diversificar esa inversión. No solo estamos formados por ‘’business angels’', sino que englobamos a cualquier tipo de inversor que quiera dar el paso de adentrarse en esta aventura», explica Carmen Martínez, directora de BigBan. Y es que esta startup tiene dos ventajas competitivas respecto a otros competidores. Además de ser una de las redes privadas e independientes más grandes de España mira a todo el ecosistema innovador, empezando por incubadoras y aceleradoras, que es donde nacen los proyectos, hasta corporaciones y Venture Capital, que sería donde finaliza el recorrido de los inversores, lo que les da una visión mucho más holística de todo el proceso de inversión, señala Martínez. BigBan ofrece además una ventaja real a los socios de invertir a través de sus vehículos de coinversión, con lo que ellos pueden hacer todo el recorrido. «Ofrecemos información, formación, networking, deal flow o flujo de proyectos, y finalmente la coinversión», explica la directora.

The VentureCity

The VentureCity es un venture capital con un nuevo modelo de inversión y aceleración que ayuda a emprendedores a conseguir un impacto global. FOTO: VentureCity

Hace cuatro años, la emprendedora y «business angel» Laura González-Estefani lanzó TheVentureCity. Un venture capital con un nuevo modelo de inversión y aceleración que ayuda a emprendedores a conseguir un impacto global. Este vehículo trabaja con la premisa de la democratización de las oportunidades y ofrece un enfoque basado en la experiencia con un conjunto de herramientas y un mindset que pocas veces se encuentra fuera de Sillicon Valley. Asimismo, la estructura de este fondo permite ayudar a las empresas en diferentes etapas de crecimiento, ya sean startups en fase inicial que necesiten ayuda y asesoramiento, empresas con alto crecimiento que estén levantando capital o empresas ya establecidas que quieran adoptar un mindset innovador. The VentureCity cuenta con más de doce nacionalidades entre sus startups, ha invertido más de 30 millones de dólares y se dedica a impulsar a más de 25 compañías cada año a través de su programa de growth. El equipo se conforma de más de 60 expertos de prestigio, y cuenta con más de 50 socios tecnológicos. Hoy, una de las startups de su primer fondo, Returnly, ha sido adquirida por 300 millones de dólares por Affirm Holdings, una empresa de pagos creada por el cofundador de PayPal Max Levchin. Returnly, fundada por el español Eduardo Vilar, es líder en experiencias de devolución: su proceso de devolución automatizado y sin fisuras ya ha ayudado a procesar más de mil millones de dólares en devoluciones. «A Eduardo Vilar le di su primer ticket, su primera semilla, su serie A y su serie B, siempre con la plena convicción de que podía trastocar la industria, así como devolver algo a su país de origen», señala orgullosa Laura González-Estefani. TheVentureCity está empoderando a los emprendedores menos representados para que se expandan más allá de sus fronteras por primera vez. El modelo poco convencional de Laura está funcionando. Diversos fundadores están recibiendo la tutoría que necesitan para ser rentables y los inversores del fondo están obteniendo unos rendimientos impresionantes. «Por un lado están los fondos de inversión y por otro lado, las personas que pertenecen a un equipo con fondos para invertir. The VentureCity es el segundo caso y lo que lo hace único. No hay mejor socio para su startup», señala González-Estefani.

Woonkly Labs

Daniel Santos, CEO de la startup Woonkly FOTO: Woonkly

Es una empresa tecnológica de Estonia, fundada por emprendedores españoles, especializada en crear productos y servicios sobre blockchain. Su amplio alcance tecnológico y su espíritu disruptivo le permiten desarrollar diferentes modelos de negocio y soluciones tecnológicas innovadoras que empoderan a los usuarios para que tomen el control de sus datos y finanzas. Como venture builder de proyectos blockchain, Woonkly Labs crea startups de blockchain que, potencialmente, se convertirán en el próximo unicornio e invierte a través de su aceleradora y fondo en las más prometedoras.

A diferencia de la mayoría de las empresas del sector, los productos de Woonkly Labs se caracterizan por perseguir el cumplimiento de los procesos de regulación, y por buscar la integración, a través de productos apegados a la legalidad, entre el blockchain y el mundo tradicional. Son pioneros en la creación de productos cripto que cumplan con las normativas. Sus productos cuentan con un sistema KYC (conoce a tu cliente) y protocolos antiblanqueo de capitales.

«Woonkly es una empresa 100% transparente, en continua evolución y altamente comunicativa, por lo que ofrece actualizaciones frecuentes sobre el proyecto a través de sus múltiples canales de comunicación. Creemos en el desarrollo de productos con protocolos claros y licencias que nos permitan operar legalmente e integrar el blockchain con el mundo tradicional. Todo ello para contribuir con el crecimiento sostenible y legal del ecosistema cripto y de blockchain mundial», explica su CEO, Daniel Santos. A día de hoy, Woonkly cuenta con más de 17 desarrolladores y un equipo de más de 40 profesionales ubicados en diferentes partes del mundo. Sobre las claves de su éxito, el CEO responde que la «única diferencia entre el éxito y el fracaso es la perseverancia. Como emprendedores nos hemos enfrentado a grandes retos a lo largo de nuestro recorrido, lo que nos ha llevado a llegar hasta donde estamos hoy en día. Contamos, además, con un increíble equipo de trabajo al que se han sumado líderes mundiales de la industria, que comparten nuestra visión».