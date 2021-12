Los transportistas mantienen los paros ante la “pasividad” del Gobierno

«Insuficientes». Así es como ha calificado el sector del transporte las medidas ofrecidas por el Gobierno para paliar la crisis que atraviesan. Si a eso se le añade que el Ministerio no ha vuelto a dar señales para que se celebre un nuevo encuentro, todo apunta a que los paros nacionales convocados para los días 20,21 y 22 de diciembre, se llevarán a cabo.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, ha explicado hoy en un comunicado que «desde la última reunión mantenida con representantes del Ministerio de Transporte el pasado martes, no ha vuelto a haber contacto alguno con el Gobierno». Al margen de esto, la Asamblea General de esta asociación considera que las medidas ofrecidas hasta ahora “no resuelven la grave situación económica que atraviesan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas transportistas por el imparable aumento del gasóleo”, e incluso tacha algunas de “perjudiciales”, pues “no garantizan que los transportistas puedan ver incrementadas en las tarifas que perciben de sus clientes la brutal subida que ha experimentado el precio del gasóleo en el último año”. A esto, Fenadismer añadía que “no se admitirán medidas que no contribuyan de forma efectiva a ese objetivo, para evitar que los transportistas tengan que continuar trabajando a pérdidas, y menos aún que se les impongan nuevos gravámenes vía peajes por circular por las carreteras o bien se les aumente la carga a transportar por el mismo precio que ahora perciben como plantea el Gobierno”.

Un escrito similar ha lanzado la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, que a través de otro comunicado denuncia que la situación que les llevó a convocar esta movilización “continúa siendo la misma”. Aseguran que el “talante negociador” se mantiene, pero lamentan que no haya prevista “una próxima reunión”, y que tengan que seguir esperando una propuesta por escrito por parte del Gobierno. “Se ha acordado por unanimidad que el cese de actividad se mantiene”, sentenciaba CETM, a lo que añadía que “lejos de las últimas declaraciones realizadas por la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, o de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que auguran que no habrá paro, la realidad es muy distinta”.