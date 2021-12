Marchas lentas de camiones recorrerán desde mañana las principales ciudades de España para protestar por la situación del sector

El transporte de mercancías por carretera aumenta la presión sobre el Gobierno. A solo una semana del cierre patronal de tres días convocado por las principales organizaciones sectoriales, las asociaciones del sector del transporte de mercancías han convocado para mañana marchas lentas de camiones que recorrerán las principales arterias de Madrid, Córdoba, Valencia y Almería. El jueves, será el turno de Barcelona. Unas protestas que llegan después de que, tras tres reuniones entre las asociaciones que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) no se haya alcanzado un acuerdo que permita desconvocar los paros previstos para los días 20, 21 y 22 de diciembre próximos.

La más significativa de estas marchas será la que se desarrollará en Madrid. Las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid (ATA, ATG, CETM-Madrid, Fenadismer Madrid y Tradisma), bajo el lema “SOS Transporte: El Transporte dice Basta ya”, llevarán sus camiones en una marcha lenta que iniciarán en el recinto ferial Ifema, donde la caravana de vehículos autorizados por la Delegación del Gobierno saldrá a las 11:00 horas, recorriendo la autovía M-11 hasta llegar al nudo Norte de la M-30, discurriendo a continuación por el Paseo de la Castellana, pasando frente a la sede del Ministerio de Transportes donde hará una pitada de protesta, y continuando por dicha avenida hasta la Plaza de Gregorio Marañón, calle María de Molina, para terminar de nuevo en la M-30.

El sector del transporte de mercancías por carretera irá a la huelga la próxima semana si el Mitma no atiende a sus reivindicaciones en los próximos días. Unas peticiones que pasan por prohibir la participación del transportista en las operaciones de carga y descarga, y la reducción de los actuales tiempos de espera para dichas operaciones; la aplicación obligatoria en las tarifas que perciben de la cláusula de revisión del coste del combustible; mantenimiento del gasóleo profesional y exigencia de pago mensual de su devolución; no aplicación de los peajes por el uso de las autovías; reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de los conductores de vehículos pesados en concepto de accidentes adaptándola al índice de siniestralidad; devolución inmediata del Ministerio de Hacienda de todo lo que adeuda por el céntimo sanitario declarado ilegal; y no aprobación de la ampliación de los pesos y dimensiones máximos sin que exista una ley previa de coste mínimo.