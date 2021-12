Transportistas y Gobierno acercan posturas pero la huelga se mantiene

Avance insuficiente. Después de una nueva reunión -la cuarta- con una delegación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) encabezada por la número dos del Departamento, Isabel Pardo de Vera; que se ha prolongado durante buena parte de la tarde de hoy, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha decidido mantener la huelga convocada para los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre. Aunque los transportistas reconocen que en el encuentro de hoy se ha producido “algún avance en la negociación, todavía es insuficiente. El CNTC está a la espera de recibir una propuesta escrita del Gobierno que concrete su oferta a fin de poder ser valorada”, según ha detallado en una nota difundida tras el encuentro.

Junto al cierre patronal decretado para los días previos a Navidad, los transportistas han convocado también para mañana marchas lentas de camiones que recorrerán las principales arterias de Madrid, Córdoba, Valencia y Almería. El jueves, será el turno de Barcelona.

Las reivindicaciones del sector del transporte de mercancías por carretera que, a su juicio, todavía no ha atendido el Mitma pasan por prohibir la participación del transportista en las operaciones de carga y descarga, y la reducción de los actuales tiempos de espera para dichas operaciones; la aplicación obligatoria en las tarifas que perciben de la cláusula de revisión del coste del combustible; mantenimiento del gasóleo profesional y exigencia de pago mensual de su devolución; no aplicación de los peajes por el uso de las autovías; reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de los conductores de vehículos pesados en concepto de accidentes adaptándola al índice de siniestralidad; devolución inmediata del Ministerio de Hacienda de todo lo que adeuda por el céntimo sanitario declarado ilegal; y no aprobación de la ampliación de los pesos y dimensiones máximos sin que exista una ley previa de coste mínimo.

Conforme pasan los días, se acerca la fecha de la huelga y se reduce el margen de maniobra para encontrar un acuerdo, el temor a sus posibles efectos va en aumento. Hoy mismo, Eduardo Abad, presidente de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), ha advertido de que si el transporte por carretera finalmente para, el pequeño comercio podría registrar unas pérdidas en conjunto cercanas a los 3.600 millones de euros.