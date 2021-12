¡Otra tomadura de pelo del Gobierno!

El Gobierno, especialmente los ministerios implicados, en este caso los de Agricultura y Transición Ecológica, deben pensar que en el sector agrario no se enteran de casi nada. Resulta que Luis Planas y Teresa Ribera han aprovechado la publicación de la Ley de la Cadena Alimentaria para incluir en una disposición adicional la posibilidad de que los regantes contraten dos potencias eléctricas a lo largo del año, en funciones de sus necesidades. Pero, vamos a ver, si eso ya estaba aprobado desde principios de 2018, cuando todavía gobernaba el PP. En la Ley correspondiente se decía que la medida se desarrollaría mediante el reglamento necesario. Pocas semanas después se produjo la moción de censura, salió Rajoy de La Moncloa y el Gobierno del PP no pudo elaborar ese reglamento. Llegó Pedro Sánchez hace más de tres años y medio, entraron los ya citados Planas y Ribera, y durante todo este tiempo no han sido capaces de redactar el reglamento correspondiente, al que estaban obligados. Repito por si no ha quedado suficientemente claro: ya existía una Ley de principios de 2018 que obligaba a redactar un reglamento lo antes posible, algo que no se ha hecho, y ahora nos «sorprenden» con otra Ley repitiendo esa medida. Pero, vamos a ver, si lo que hace falta es el reglamento de ejecución.

Se trata de una vieja reivindicación del sector agrario, y más en concreto de los regantes, que se ha hecho más acuciante tras la subida del precio de la energía que se ha registrado durante los últimos meses, lo que ha contribuido a disparar sus costes. Precisamente esta es una de las reivindicaciones que figuran en todas las tablas elaboradas por las organizaciones agrarias de cara a las manifestaciones que ya han tenido lugar, o se van a celebrar próximamente. Por ejemplo, mañana hay convocado un paro general en el campo de Córdoba, con caravanas de coches incluidas. Las tres organizaciones agrarias y las cooperativas rechazan también el «plan estratégico de Planas» para aplicar en España la futura PAC. Quedan once días para que el ministro de Agricultura remita este documento, que no gusta en Andalucía porque lo consideran otra «tomadura de pelo».