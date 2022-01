Estos son los cinco pasos para instalar paneles fotovoltaicos en su comunidad de vecinos

Con unos precios de la electricidad que van marcando cada día máximos históricos y con una necesidad de disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera para ser más sostenibles con el medioambiente; cada vez son más las personas y comunidades de vecinos que se plantean apostar por el autoconsumo energético.

En los últimos años, el autoconsumo compartido ha experimentando un crecimiento exponencial, sobre todo por el menor coste de este tipo de instalaciones y la ventaja de no depender del vaivén de los precios del mercado eléctrico que cada vez afecta a los bolsillos de más familias.

Asimismo, el autoconsumo energético está subvencionado y son muchos los ayuntamientos que cuentan con bonificaciones del IBI de hasta el 50% y del ICIO de hasta el 95%, lo que supone una importante ayuda en su conjunto. Por lo tanto, apostar por la energía solar y limpia supone una importante reducción en la factura eléctrica y además contribuye a garantizar un futuro respetuoso con el medio ambiente.

No obstante, realizar una instalación fotovoltaica en comunidades de vecinos puede suponer en muchos casos un proceso laborioso. Este varía del realizado en una vivienda particular, no sólo en el tipo de instalación, sino también en las ventajas que representa. Por lo tanto, desde la compañía especializada en energía solar fotovoltaica y autoconsumo colectivo, Carvisa Energía, explican los pasos a seguir para poder realizar una instalación con éxito y en el menor tiempo posible.

1. Acuerdo vecinal

El primer paso para poder instalar placas fotovoltaicas en su comunidad, es llegar a un acuerdo con los vecinos. Es esencial mantener conversaciones previas con el vecindario para obtener el voto favorable de, al menos, un tercio de los propietarios y registrarlo en acta el acuerdo firmado. No obstante, no todos los vecinos están obligados a participar, por lo que los que no están interesados no tienen por qué implicarse en este proyecto.

2. Contactar con la empresa instaladora

Tras llegar a un acuerdo vecinal, el siguiente paso es contactar con la empresa instaladora, la cual se encargará de realizar un estudio solar en el que se analizará la viabilidad de la instalación, se diseñará el proyecto y elaborará el presupuesto. Tras haberse aprobado estos puntos previos, es necesario realizar unos trámites legales para poder llevar a cabo la instalación.

3. Solicitar permisos para la instalación

El solicitar los permisos previos para la instalación suele ser el paso más lento y complejo de ejecutar. Sin embargo, algunas empresas instaladoras pueden encargarse de gestionar toda esta documentación, liberando así de esta labor a la comunidad de propietarios.

Permiso de acceso y conexión para las instalaciones de más de 15kWn y con vertido de excesos de electricidad.

Autorización administrativa previa y de construcción si se trata de instalaciones fotovoltaicas superiores a 100kWp.

Licencia de obra e impuestos . En muchas autonomías tan sólo en necesario avisar al ayuntamiento sobre la realización de la obra, mientras que en otras deberemos obtener licencia de obra desde el inicio. Asimismo es esencial pagar el Impuesto de Construcción y Obras (ICIO) y la tasa por prestación de servicios urbanísticos.

Autorización ambiental y de utilidad pública : Obligatoria para instalaciones superiores a los 100kWp.

4. Proceder a instalar los paneles fotovoltaicos

Tras la realización de todos los pasos previos, y obtener las licencias y autorizaciones necesarias, la comunidad de vecinos ya podrá proceder a llevar a cabo la obra para la instalación de los paneles fotovoltaicos en su edificio.

5. Solicitar permisos posteriores a la instalación

Al igual que sucede con los permisos previos a la instalación, es esencial solicitar unos permisos posteriores a la realización de la obra, sin embargo en muchos casos este proceso es llevado a cabo por la propia empresa instaladora.