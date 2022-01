Zara, Movistar y Santander repiten como las marcas más valiosas de España por cuarto año y Glovo irrumpe como primer ‘unicornio’ del ranking

Zara, Movistar y Santander se mantienen por cuarto año consecutivo en el podio de las marcas españolas más valiosas en el ranking Kantar BrandZ, que está elaborado a partir de su capitalización bursátil y el valor otorgado por los consumidores, y en el que entran como novedades Glovo, el primer ‘unicornio’ (startup que alcanza un valoración de 1.000 millones de dólares sin tener presencia en Bolsa) de este ranking, Mutua Madrileña y Meliá en el top 30.

El ranking no mostró cambios en 2021 en las 10 primeras posiciones y, de hecho, no se ha producido ninguna nueva entrada desde 2018. Lidera Zara, el buque insignia de Inditex, (23.355 millones de dólares / 20.446 millones de euros) como la marca más valiosa de España, beneficiada por su apuesta por el ecommerce, pero con retos por delante como la sostenibilidad con el “fast fashion”. Seguidamente, aparecen Movistar (16.595 millones de dólares / 14.539 millones de euros) y Santander (8.426 millones de dólares / 7.375 millones de euros). Frente a los retos de la industria textil, que pueden lastrar la confianza del consumidor, Ricardo Pérez, director del estudio Kantar BrandZ en España, ha señalado que tras un “periodo convulso, con muchas fusiones” no han detectado “un cambio a negativo” en la banca, “como ocurre con la moda y la energía”. De hecho, “existe mayor afinidad hacia el sector de la banca”, ha añadido.

Cierran el top 10 de marcas más valiosas Iberdrola (8.232 millones de dólares / 7.201 millones de euros), BBVA (7.337 millones de dólares / 6.423 millones de euros), Endesa (6.419 millones de dólares /5.167 millones de euros), Naturgy (4.222 millones de dólares /3.692 millones de euros), Repsol (2.598 millones de dólares / 2.275 millones de euros), Mercadona (2.193 millones de dólares / 1.916 millones de euros) y Massimo Dutti, (1.992 millones de dólares / 1.741 millones de euros).

Estas 10 marcas suponen el 83% del valor total del ranking, cifra superior a la de otros mercados como Francia e Italia, cuyo top 10 supone el 78% del valor, Estados Unidos con un 68% o Reino Unido con un 62%. Aunque Zara, Movistar y Santander, ya concentran el 65% del valor total del ranking.

Si bien para encontrar la marca que mayor crecimiento ha registrado en el último año hay que descender hasta el puesto 13. Se trata de CaixaBank, que experimenta un alza del 48% principalmente gracias a la adquisición de Bankia culminada en 2021 y a un enorme esfuerzo en trabajo de marca asociado a este movimiento. Esta marca tendrá en 2022 su punto de inflexión al haber “migrado” todos los clientes de una entidad a otra y millones de empresas y particulares afrontarán su primera experiencia en muchos casos con esta compañía.

Respecto a las nuevas incorporaciones del ranking, destaca la plataforma de ‘delivery’ Glovo, que se ha convertido en el primer ‘unicornio’ que entra en este ranking y lo hace directamente a la posición 20, con un valor de marca de 648 millones de dólares (567 millones de euros). La posibilidad de hacer un pedido desde casa y tenerlo en un corto plazo de tiempo, el sencillo uso de su aplicación y la ampliación de sus productos más allá de la comida han sido sus claves del éxito. Por su parte, la aseguradora Mutua Madrileña entra en el puesto número 22 con un valor de 499 millones de dólares (437 millones de euros) y se suma así a Catalana Occidente (23) y Mapfre (21) en esta categoría, gracias a su estrategia basada en explotar el sentimiento de pertenencia a la marca, además de captar el interés y atención del público con su política de precios. Mientras que Meliá se sitúa en la posición 27 con un valor de 303 millones de dólares (265 millones de euros) al saber aprovechar el momento de evasión que el consumidor necesitaba.

Según Pérez, “entrar en el ranking de las 30 marcas españolas más valiosas es cada vez más difícil, ya que el valor de marca requerido para acceder ha crecido un 32% respecto del año pasado. Por ello, la entrada de Glovo, Mutua Madrileña y Meliá es muy relevante”.

Top 30 marcas más valiosas del ranking Kantar BrandZ FOTO: Kantar BrandZ

El Grupo Inditex reina la clasificación con cinco marcas

El Grupo Inditex sigue reinando en esta clasificación con la presencia de hasta cinco marcas en este ranking, ya que a Zara y Massimo Dutti, que están en el top 10, se les une Berskha (11), Pull&Bear (12) y Stradivarius (14). El sector cervecero también se encuentra bien representando en esta clasificación con Mahou, como la marca de cerveza más valiosa en el puesto 18, seguida por Cruzcampo (19) y Estrella Damm, que ocupa el 26. Por su parte, en el ranking también destaca que El Corte Inglés se mantiene entre las 30 marcas españolas más valiosas al situarse en el puesto 16, mientras que LaLiga figura en el 15, Seat se sitúa en el 29 y cierra la clasificación la cadena de supermercados Dia.

El valor del ranking ha crecido un 11% respecto al año anterior, hasta los 97.786 millones de dólares, aunque sigue siendo un 6% inferior a 2019. Además, las marcas españolas crecen más despacio que las del resto del mundo. En concreto, las marcas del top 100 mundial han crecido en 2021 un 42%, siendo China el país que concentra un mayor crecimiento (+54%).

Kantar ha detectado tres cambios importante en la manera en la que el consumidor se relaciona con la marca. Por una parte, la confianza, que se está recuperado. Por otra, hay un clima emocional muy cambiante, ya que debido a la inestabilidad de la pandemia aparece una sensación de vulnerabilidad. Y en cuanto a la sostenibilidad, el 85% de los consumidores considera que es importante comprar en empresas comprometidas con la sostenibilidad. En esta línea, el 42% ha dejado de comprar ciertos productos debido a su impacto medioambiental o social. No obstante, el 61% siente que la sostenibilidad no es su responsabilidad sino de las empresas y al 65% les preocupa que las marcas hagan “greenwashing” y tengan intenciones comerciales detrás de su supuesto compromiso con la sostenibilidad

La innovación, punto débil

Una de las tendencias destacadas en el informe BrandZ es que la innovación es el principal talón de Aquiles de todas ellas salvo excepciones puntuales. Así, las enseñas más importantes e influyentes del país están detrás o en torno al promedio global de innovación (100), debido a la falta de inversión y un exceso de visión a corto plazo.

Ricardo Pérez ha destacado que la innovación es un recurso vital pero escaso en las empresas españolas: “Las empresas españolas está muy centradas en el corto plazo y no tienen paciencia para esperar uno o dos años. Mientras que puntúan muy bien en la innovación en la cercanía, en la forma de acercarse al consumidor, no tanto en la innovación del producto o el servicio. Pesa demasiado en la balanza seguir haciendo lo mismo”. Aún así mira al 2022 con optimismo y confía en que las empresas vuelvan a las cifras precrisis. “El clima es bueno, existe confianza, ganas y están llegando los fondos europeos”, señala.