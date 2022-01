La inflación encarece los alquileres en casi 500 euros al año

El incremento de los precios sigue golpeando al principal gasto de las familias, la vivienda. En el caso de los que viven de alquiler, a aquellos que les toque la revisión anual de su contrato de arrendamiento este mes verán aumentar su coste mensual en unos 41 euros de media como consecuencia de la subida del 6% interanual del IPC adelantado en el primer mes de 2022, según el estudio realizado por el portal inmobiliario idealista. El precio mediano en España de un alquiler de un piso de dos habitaciones ascenderá hasta los 731 euro al mes, lo que supone 500 euros al año más. Aunque se trata de una subida media apreciable, es inferior a los 550 euros que registró en diciembre.

A pesar de que la subida de la inflación del 6% es igual para todo el país, el incremento de las rentas del alquiler en los contratos renovados en enero no será igual para todos los inquilinos, sobre todo en las capitales de provincia, como explican desde idealista. San Sebastián repite como la ciudad en la que más se ha notado el incremento de la inflación en los contratos de arrendamiento que han tenido que actualizar sus rentas, llegando a los 51 euros más al mes, para dejar un precio mediano de 901 euros mensual. En esta ocasión se ve acompañado por Bilbao, donde la subida de los contratos revisados se equipara a la de San Sebastián. Con una renta mediana de un piso de dos dormitorios firmado hace un año en 850 euros al mes, la subida relacionada con e lPC alcanza los 51 euros más al mes a partir de ahora, que supone una renta actualizada mediana de 901 euros al mes en la capital vizcaína.

Madrid y Barcelona

Tras las dos ciudades vascas, le siguen en valor las actualizaciones de Barcelona y Madrid, con incrementos similares de 50 y 48 euros más al mes, respectivamente, para alcanzar un alquiler mediano de 875 euros al mes en Barcelona y 848 euros al mes en Madrid. En estas cuatro capitales, el incremento del precio del alquiler por la actualización del IPC supone para muchos inquilinos un esfuerzo que supera los 576 euros al año, llegando a los 612 euros en San Sebastián y Bilbao.

En el lado opuesto, entre los menores incrementos de los precios de los contratos de arrendamiento que tienen que actualizar sus contratos con el IPC de diciembre, en Ciudad Real, Cuenca y Teruel subirán 21 euros más al mes hasta un nuevo alquiler de 371 euros al mes, unos 252 euros anuales. Le sigue Lugo, con un aumento de 22 euros más cada mes para colocar una nueva renta mediana de 382 euros mensuales. Son las únicas cuatro capitales donde los arrendamientos siguen por debajo de los 400 euros mensuales.

A pesar del impacto del IPC en los alquileres, no todos los contratos están obligados a revisión de forma anual. La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que para contratos firmados a partir del 6 de marzo de 2019, si no se pacta expresamente ninguna actualización de rentas, no podrá actualizarse en cinco años. En caso de pacto, la revisión tendrá como límite la variación anual del IPC.