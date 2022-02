Un mísero 0,75 por ciento

Se ha hablado mucho sobre si la aprobación del PERTE Agroalimentario dotado con 1.000 millones de euros tenía carácter electoral, o no. Para mí que desprende un claro tufo electoral porque se ha anunciado en la recta final de la campaña de cara a la cita con las urnas en Castilla y León del próximo domingo. Sin embargo, no he visto que se haya puesto de manifiesto el hecho más sangrante relacionado con el citado PERTE.

Se trata de que un sector tan importante y clave como agrario y el alimentario solo va a recibir 1.000 millones de euros del total de 140.000 que el Gobierno de Pedro Sánchez dice haber conseguido en el marco del plan de Recuperación de la UE. Esos 1.000 millones de euros suponen el 0,75 por ciento de la cifra total. No se llega ni al 1 por ciento. Y estamos hablando de un sector que es uno de los claves para el Producto Interior Bruto y el segundo en valor en el capítulo de las exportaciones.

Según anunció en repetidas ocasiones el ministro de Agricultura, el plan se iba a aprobar antes del 31 de diciembre de 2021. No fue así. Después el plazo era enero. Finalmente se aprobó por el Consejo de Ministros en plena recta final de la campaña electoral de Castilla y León. Pero, eso sí, era porque tocaba, no porque hubiese esa cita con las urnas.

Es otro motivo más de enfado en el sector agrario por la política que practica el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, no acaba la cosa ahí, porque ayer mismo se registró otra vuelta de tuerca con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 1.000 euros que fue pactada por el Ejecutivo y los sindicatos y que contó la oposición de la CEOE. Desde el sector agrario ya advirtieron en el pasado contra los efectos negativos de los sucesivos incrementos del SMI. Ahora consideran que es otro mazazo para la rentabilidad de las explotaciones, que se suma al aumento de los costes de producción, a la subida de la luz y los combustibles, a los efectos de la reforma laboral y al Plan Estratégico de la PAC de Planas, el PEPLA. Y así suma y sigue.