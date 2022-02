Este es el motivo por el que una pareja ha recibido una factura de la luz de más de 15.000 euros

El coste de la energía ha ido batiendo un récord tras otro a lo largo del año pasado, lo que ha provocado que las facturas de la luz se hayan incrementado notablemente, haciendo que sean muchas las personas que se han visto incapaces de pagar esta cuantía.

No obstante, el impago de las facturas no es algo que se dé únicamente en España, sino que es una problemática global. Tanto es así que la compañía eléctrica hawaiana HECO, ha reclamado a un matrimonio residente de la isla de O’ahu (Hawái) un total de 18.000 dólares por facturas de luz impagadas durante un año, es decir, unos 15.800 euros.

Este matrimonio se sorprendió tras la llegada de dicha reclamación, la cuál viene motivada por el alumbrado de la calle donde reside la pareja a pesar de que se encuentra una única farola enfrente de su domicilio.

La problemática comenzó en el año 2020, cuando la pareja contactó con la empresa para que arreglara los problemas de iluminación en su vecindario, aunque la compañía alegó que no podía intervenir en la solución de este problema, tal y cómoda explicado Desha-Ann, la mujer del matrimonio en su perfil de Facebook.

Por lo tanto, es ahí dónde radica la falta de entendimiento entre ambas partes, ya que tras la revisión de las cuentas de alumbrado público desvelaron que éstas “no tenían dueño”. En este sentido, alegaron que la iluminación de la calle era de propiedad privada, por lo que la pareja era dueña de toda la calle y responsable de los pagos de las facturas de la luz.

“Debido a que es propietario de la tierra donde se encuentran las farolas, HECO considera que es responsable del pago de la energía eléctrica suministrada” explicó la empresa en la factura. Ante esta situación, la pareja explicó que se sintieron “abrumados y sorprendidos” por la cantidad solicitada, dado que en ninguna parte de los documentos relacionados con la hipoteca de su vivienda consta que sean los dueños de la calle donde residen. Tras recibir la factura de la luz, el matrimonio se puso de nuevo en contacto con los responsables de la compañía eléctrica para buscar una solución al respecto.

La compañía busca al propietario de la calle

Desde la compañía, tal y como recogen diferentes medios norteamericanos como “The New York Post”, no pretende que el matrimonio formado por Desha-Ann y su marido Rashaan Kealoha sean los encargados de pagar dicha cuantía de la factura. No obstante, desde HECO ahora están buscando al propietario de la calle donde se encuentran las farolas, con el objetivo de que puedan cobrar todas las facturas que no se han pagado durante un año.

La pareja confía en que se pueda resolver ya este problema cuanto antes, ya que es un tema que está “fuera de control”, tal y como recoge el medio previamente citado. Asimismo, este matrimonio ha responsabilizado a los promotores inmobiliarios por desentenderse de este pago de casi 16.000 euros, tal y como explica la versión ofrecida por otros medios estadounidense.