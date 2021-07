Así puede detectar y reclamar posibles errores en su factura de la luz

El pasado 1 de junio entró en vigor la nueva tarifa de la luz, que cambiaba la estructura de precios y horarios, afectando de manera directa a la rutina diaria de los ciudadanos. Estas modificaciones han ocasionado numerosas dudas y con las constantes alzas del precio de la luz muchos consumidores se habrán preguntando si puede haber un error en su factura o solo se trata del efecto de la subida del precio de la electricidad.

Legálitas explica que, a pesar del revuelo inicial ocasionado por cómo afectaría esta cuestión al bolsillo de los españoles, su Observatorio Jurídico ha comprobado que, transcurridos dos meses, el número de consultas de clientes interesados en reclamar sus facturas de suministro eléctrico no se ha visto especialmente alterado, manteniéndose en porcentajes muy similares a los de antes de la subida. Es decir, el precio no ha provocado, aparentemente, mayores errores de facturación u otras disconformidades. No obstante, según una consulta realizada a 2.500 seguidores a través del perfil de Twitter de Legálitas, casi la mitad (47%) ni siquiera se ha preocupado por comprobar errores en su factura, el 33,6% sí han detectado fallos y un 19,4% han revisado su factura y han comprobado que es correcta.

Además de recordar que, efectuar una reclamación por un importe indebido, una lectura errónea o un corte de suministro, es un trámite que todo usuario tiene derecho a realizar cuando no esté de acuerdo con su recibo, desde Legálitas repasan algunas cuestiones importantes que serán de gran ayuda para identificar errores o saber qué hacer a la hora de defender sus derechos como consumidor.

¿Qué debo revisar en mi factura para saber si me han cobrado de más?

Hay que tener en cuenta que, a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa, todas las tarifas reguladas 2.0 TD tendrán tres periodos diferentes en el término de energía y el cliente podrá contratar dos potencias eléctricas a lo largo del día. Por lo tanto, “es la aplicación de estos conceptos (potencia y energía) los que hay que revisar”, explica Legálitas. Si ha modificado la potencia contratada y ha elegido tener dos precios diferentes para adaptarlos a los nuevos tramos de discriminación horaria, podrán comprobar este dato fácilmente en la factura. Sin embargo, revisar si el cobro en los tres periodos horarios (punta, llano y valle) ha sido correcto puede ser una tarea más difícil.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció recientemente que la nueva factura de la luz recoge únicamente el importe total a facturar y no indica el precio por kWh en cada tramo de discriminación horaria. Si ese es su caso, Legálitas aconseja que se dirija a su compañía para que le facilite dichos datos y así verificar que no existe ninguna incidencia en el cobro. La empresa de servicios jurídicos también recomienda revisar el precio del alquiler de equipos, seguros u otros servicios contratados como el de mantenimiento y cotejarlo con el contenido de su contrato o facturas anteriores.

En el caso de consumidores en el mercado libre, el comercializador deberá adaptar el precio del contrato para incorporar la diferencia de costes regulados, pudiendo optar entre: adaptar el precio del contrato a los nuevos periodos de energía y potencia o mantener los tramos de precios que el consumidor tuviera acordado previamente en su contrato (precio fijo todo el día, precios diferentes entre semana/fin de semana, etc.), trasladando al precio la diferencia de costes que resultaría para su perfil de consumo. El cualquier caso, el comercializador deberá comunicar estos cambios al consumidor con la suficiente antelación.

¿Cómo se corrigen los errores en mi factura?

“Si la facturación es superior a la debida, el cliente podrá pedir que las cantidades le sean devueltas en la siguiente factura. Por otro lado, si la facturación fuera menor, el consumidor podrá pedir que las cantidades que debe abonar sean prorrateadas en las siguientes facturas”, aclara Legálitas.

¿Qué sucede ahora con los descuentos de mi factura?

Dependerán de cada compañía, lo que sí es importante tener en cuenta es que todo consumidor tiene derecho a recibir un descuento en la factura en caso de cortes continuados en el servicio. El descuento podrá llegar a ser de hasta un 10% en la factura anual.

¿Cuál es el procedimiento para presentar una reclamación?

Si después de realizar todas las comprobaciones observa que existe una incidencia, deberá poner en marcha una reclamación. Lo puede hacer tanto por llamada telefónica al servicio de atención al cliente de la empresa suministradora o, con la ayuda de un servicio legal que, para obtener un resultado más efectivo, que presentará la reclamación por escrito en su nombre, dirigida al área de atención al cliente de dicha compañía.

“Desde Legálitas recomendamos hacerlo mediante carta certificada con acuse de recibo, para así disponer de un documento que acredite la recepción por parte de la empresa quien, posteriormente y obligada por ley, facilitará al cliente el número de referencia y el justificante por escrito de dicha reclamación. También, a través de los servicios de atención al cliente de las páginas web de las propias compañías, podremos recibir una respuesta rápida”, señala. Una vez presentada la reclamación la compañía tiene un mes para responder. En caso de no obtener respuesta o de que esta no sea satisfactoria, “el siguiente paso será acudir a los organismos de Consumo locales o autonómicos si se tratase de un problema de facturación”, concluye Legálitas.