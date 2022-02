Su situación sentimental puede condicionar la compra de su futura vivienda

En la actualidad, cada vez son más las personas que tienen en mente el vender su casa, esta es una tendencia que está en alza, tanto es así que en el año 2021 se registraron más de 565.000 compraventas de viviendas, siendo la cifra más alta desde 2007.

Sin embargo, este proceso de venta no siempre es sencillo, por lo que un paso importante es definir una estrategia en la que se establezca al comprador ideal, ya que dependiendo de su situación sentimental, es decir, si se encuentran en pareja o viven solos; las necesidades de estas personas serán diferentes, de acuerdo con un estudio realizado por el iBuyer Tiko.

Las parejas prefieren casas más grandes y tienen mayor presupuesto

El comprar una vivienda es una decisión que no se puede tomar a la ligera, sobre todo si esta adquisición se hace en pareja, ya que no solo conlleva una serie de gastos muy elevados, sino que además supone un contrato que durará años.

Pero, ¿qué tipo de propiedades buscan estas parejas? El 75% de las viviendas compradas en conjunto son aquellas que tienen 3 o más dormitorios. Asimismo, al tener el doble de ganancias, el presupuesto también se incrementa, haciendo que el 40% de las parejas adquieran viviendas por valores superiores a los 200.000 euros.

Por lo tanto, en caso de que la persona interesada en vender su inmueble de tres habitaciones o más y quiera obtener unas ganancias superiores de los 200.000 euros, podrá orientar su anuncio a aquellas parejas que buscan su primera vivienda.

Los solteros priorizan la luminosidad y la ubicación

No obstante, esta no es la única manera de vender tu vivienda, sino que en la otra cara de la moneda se encuentran los solteros, aquellas personas que buscan un inmuebles más bien pequeño que se adapte a sus necesidades. De acuerdo con el INE, el 26,1% de los hogares españoles son unipersonales, por lo que las oportunidades de venta no serán escasas.

Los solteros además de buscar pisos más pequeños, los cuales deben contar con una o dos habitaciones, también quieren que su vivienda cuente con espacios abiertos y luminosos. Asimismo, el 75% de los compradores solteros eligen vivir en las capitales de provincia como Barcelona, Valencia o Madrid, es decir, aquellas zonas urbanas y céntricas dónde poder ir al gimnasio, cine y en definitiva, puedan realizar numerosas actividades en du día a día.

Por lo tanto, se ha podido comprobar que tanto la situación sentimental como los intereses de futuros compradores afecta al proceso de venta, es por ello que es necesario definir y establecer el comprador ideal de nuestra vivienda, para que así la venta de la misma pueda ser más simple e incluso más rápida.