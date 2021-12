Diez claves para vender tu casa de forma rápida

El ladrillo vuelve a ser un foco de interés en España. Las ventas de inmuebles en 2021 pueden estar al nivel de 2008, año en el que se produjo el mayor «boom» inmobiliario de los últimos años. Esto se ha traducido en un aumento de los precios del 4 por ciento y ya se sitúan en niveles prepandemia.

Por ello, son muchos los que se plantean aprovechar esta situación y que los hogares españoles con rentas medias y altas hayan acumulado un total de 68.000 millones de euros, lo que hace ser optimistas de cara al próximo año.

En el caso de que pretenda poner en venta algún inmueble, debería seguir estos diez sencillos pasos para sacarle el mayor rendimiento y venderlo de forma rápida.

Carteles de Se Vende y se alquila en un portal del centro de Madrid. Se vende Piso. FOTO: Jesus G. Feria La razon

1.- Contexto de mercado

Como comentábamos antes, el contexto de mercado es fundamental y tiene una relación directa con la capacidad de compra de los posibles clientes. Los tipos de interés siguen bajos y los bancos han abierto la mano con las hipotecas. Además, el ahorro generado por los españoles durante estos dos años de pandemia, han impulsado el mercado inmobiliario, con un mayor número de operaciones y un aumento de los precios. la evolución de la pandemia volverá a ser determinante en esta situación.

2.- Aprovechar la tendencia

Desde que el coronavirus llegó para quedarse entre nosotros, son muchas las familias que han buscado cambiar de residencia a un lugar más alejado de la gran ciudad, donde se pueden comprar viviendas más grandes por el mismo precio y con una ventaja fundamental: con jardín o cerca de zonas de campo o monte. Durante el confinamiento, las familias que vivían en estas zonas pudieron sobrellevar mucho mejor el encierro. Por ello, las casas en estas zonas han recuperado su valor. Pero esto no significa que las situadas en las grandes urbes hayan perdido atractivo.

Edificios en construcción en el barrio de El Cañaveral, en el distrito madrileño de Vicalvaro. El precio de la vivienda muestra una ligera subida en este 2021. La venta de pisos usados es la que más ha subido estos últimos meses. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

3. Precio de mercado

Cuando alguien decide poner a la venta un inmueble tiene que tener claro que el precio lo marcará el mercado, no el vendedor. Es decir, en muchos casos, hay propietarios que compraron la casa por una cantidad concreta y no están dispuestos a venderlas por menos.

Esto puede ser un error si el mercado ha sufrido altibajos y nos encontramos en un momento de declive. Otros, en cambio, buscan sacar provecho e hinchan los precios para tratar de ganar el mayor dinero posible. Al final, será el mercado el que pondrá el precio. La ubicación, la orientación, la calidad de la construcción, los materiales, la distribución, el tamaño.... Todo influye.

Por ello, es fundamental mirar los precios de viviendas similares en la zona antes de poner un anuncio. Un precio fuera de mercado sólo dilatará el proceso de venta. Hay que tener en cuenta, que siempre, el comprador espera obtener un beneficio, por lo que después de hacer un estudio de mercado en las inmobiliarias o en los portales web especializados hay que plantearse la cantidad que queremos obtener y a partir de ahí establecer el precio.

Para pintar las paredes de casa y darle una nueva imagen a las habitaciones no es necesario obtener una licencia de obra FOTO: La Razón Pixabay

4. Cuidar los pequeños detalles

Una vez que se ha decidido poner a la venta el piso, apartamento o chalet hay que tratar de cuidar los detalles antes de las visitas. Por ello es recomendable hacer las pequeñas reparaciones que no llevan mucho tiempo ni coste y que a la hora de conseguir a un comprador pueden ser definitivas.

Un pomo de la puerta roto, un interruptor desencajado, una pequeña humedad, un rodapié despegado o pintura de los niños en algún mueble... Cuando un comprador entra en una casa siempre chequea los elementos que considera importantes, pero si se encuentra con algún detalle negativo o varios, su opinión puede empeorar. De hecho, una casa sin desperfectos da una imagen al comprador de cuidado del inmueble y eso siempre aporta seguridad a la hora de tomar una decisión y afrontar la transacción.

Lo ideal es que la casa esté pintada antes de la visita -por lo menos en las zonas de paso- porque ayuda a dar una imagen de saneado, de nuevo, oculta el desgaste y da la impresión de estar más limpio y de ser más luminoso.

Es fundamental que antes de la visita se retire, en la medida de lo posible, todos los muebles u objetos decorativos que puedan convertir la visita en un “viaje en el tiempo”. Es preferible mostrar el inmueble vacío a hacerlo con muebles de hace 4 décadas.

También hay que vigilar que las juntas de los azulejos de la cocina y del baño tengan un buen aspecto, por lo que es recomendable adecentarlas con algún producto específico.

Otro aspecto que dice mucho de una casa es el estado de las juntas de los muebles de la cocina y del baño. en el caso de la ducha, lavabo o del fregadero la silicona puede oscurecerse o amarillear por el contacto con el agua y por el paso del tiempo, por lo que retirar las tiras y reemplazarlas por otras nuevas dará una imagen totalmente distinta de nuestra cocina/baño.

La casa de Victoria Beckham en Miami. FOTO: WALTER / BESTIMAGE GTRES

5. Color de las paredes

El blanco es el color que más luminosidad y amplitud da a las habitaciones de una vivienda, pero puede resultar frío. Para ello, lo tonos neutros como el beige o el gris ayudan a dar más calidez y dan un pequeño contraste con el blanco. El gasto en pintura, después de las pequeñas reparaciones es una inversión.

6. Decoración

Cuando un comprador visita un piso, chalet, apartamento etc... lo primero en lo que se fija es en la distribución del inmueble y en amplitud de las habitaciones. Al no tener sus muebles delante, no sabrá hacerse una idea de si le caben o no, por lo que hay que tratar de ayudarles.

Si durante la visita, la casa está sobrecargada de muebles, va a parecer todo más pequeño y eso podría echar para atrás a cualquier posible cliente. En cambio, si está muy vacía tampoco da muy buena sensación, por lo que hay que tratar de encontrar un equilibro y que la casa tenga los muebles necesarios para vivir y, a ser posible, algún hueco para poder poner alguna cosa más. Además, esto aporta “buena circulación en toda la casa”, lo que incide en la sensación de amplitud y en la calidez de las estancias.

Preparar la visita con un humifidicador con olor a madera dará sensación de confort FOTO: AliExpress

7. Preparar cada visita

Otro de los elementos a tener en cuenta en las visitas, además de la decoración son: la limpieza, la iluminación, el orden... e incluso el olor. No siempre hay segundas oportunidades, así que hay que aprovecharlas.

Una vivienda sucia o desordenada causa rechazo a primera vista y puede ser un problema añadido en caso de que el comprador dude entre varios inmuebles. La casa debe estar ordenada y limpia. La iluminación es fundamental. Uno de los aspectos más importantes para muchos compradores es la orientación.

Tanto si es buena como si no, hay que sacarle partido. Por ello, es fundamental que las persianas y las cortinas o estores estén abiertos, para que pase la mayor luz posible. Si la orientación es mala y la casa está iluminada, puede ayudarnos a sacar adelante la venta. También es importante la hora del día en la que se hace la visita. A ser posible, concertar la visita en las horas de mayor luz.

En invierno, que los días son más cortos, procurar que sea por la mañana. Evitar el retoque fotográfico para tapar defectos, sobre todo los grandes como grietas, humedades etc... En estos casos es mejor valorar si merece la pena repararlos.

Si la casa está limpia, tendrá buen olor, pero si además le aportamos un ambientador con olor a madera o cera, darán mayor sensación de confort y calidez a los candidatos. La psicología emocional es un punto importante en este tipo de operaciones y saber sacarle partido puede ser un punto más a nuestro favor. Otras cosas sutiles como que en la cocina haya un centro de flores y un pastel recién horneado puede despertar los sentidos del comprador e inclinar la balanza a nuestro favor.

El anuncio debe ser realista, con fotos que reflejen la realidad, sin retoques FOTO: Europa Press

8. Anuncio realista

Cuando se pone a la venta un inmueble, antes de la visita, lo más importante es la carta de presentación. Unas fotos cuidadas, con luz, realistas, sin demasiados retoques, completas, que saquen partido a las estancias, sin abusar de las fotos panorámicas que distorsionan todo, no publicar imágenes que no tengan que ver con el inmueble (un parque cercano pero que no se ve desde la casa, por ejemplo) y a ser posible con vídeos, recorridos en 360 grados y los planos con las medidas reales de cada zona... Todo este conjunto de medidas darán confianza al comprador, no tratemos de vender algo que realmente no existe.

Además, la descripción del anuncio debe ser clara, lo más completa posible, con las medidas de cada habitación, con la ubicación real, poner la distancia a los servicios más cercanos (transporte, supermercados, conexión por carretera, distancia al aeropuerto -si procede- etc...). Incluso si el gasto de comunidad no es desorbitado, también se puede añadir.

Tener toda la documentación en regla puede evitar sobresaltos a la hora de hacer una operación inmobiliaria FOTO: UNSPLASH UNSPLASH

9. Documentación en regla

Como en toda transacción importante, es fundamental tener toda la documentación en regla, estar al día con los impuestos y tener en nuestro poder las escrituras del inmueble. En el caso de no estar seguro, consultar con un abogado, gestor o agente inmobiliario para que nos ayude con los trámites, la preparación de los contratos, el pago de las tributaciones etc...

10. No precipitarse

Cuando el proceso de venta está avanzado y tenemos varias opciones, no hay que precipitarse. hay que estudiar la cantidad económica ofrecida por cada cliente y las garantías que nos ofrecen. La decisión no se debe tomar de forma precipitada, por lo que es preferible esperar unos días -no demasiados porque todos los compradores tienen prisa y si se impacientan pueden descartar nuestra opción-, reflexionar y dar el siguiente paso.