Los españoles que más mandan en el BCE

Diseñada por el estudio de arquitectos Coop Himmelb (I)au, el complejo que alberga la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort a orillas de Río Main, y que está formada por dos torres gemelas poligonales, alberga en su interior a más de 3.500 personas procedentes de toda Europa, que prestan sus servicios para la institución, y de los que alrededor de 300 son españoles, ocupando muchos de ellos cargos de responsabilidad en Direcciones Generales.

Entre ellos, destaca Luis de Guindos (Madrid, 1960). Se trata quizá de la cara española más conocida del BCE. El que fuera ministro de Economía y Competitividad «abandonó» su despacho del Paseo de la Castellana, en Madrid, en 2018 para poner rumbo a la ECB Tower y ocupar la Vicepresidencia del supervisor en la última etapa de Mario Draghi al frente del mismo (Christine Lagarde le sustituiría pocos meses más tarde). Tras recabar el apoyo del Eurogrupo, el Consejo de Gobierno del BCE lo consideró «un candidato de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios», tal y como se requiere en el artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la UE. Y es que De Guindos ya estaba curtido en lo que a asuntos bancarios se refería. La reestructuración del sistema financiero español llevó su rúbrica como ministro de Economía y, anteriormente, durante la etapa de José María Aznar como presidente del Gobierno, formó parte del equipo económico que trabajó para que España pudiera cumplir los criterios de convergencia y posibilitar su entrada en el «club del euro». En estos casi cuatro años como «número dos» de la entidad ha tenido que hacer frente a crisis sin precedentes, como las provocadas por la COVID-19 (o, ahora, por la Guerra de Ucrania), lo que ha llevado al BCE a tomar decisiones extraordinarias, como la aprobación de un programa de compra de emergencia por importe de 1,85 billones de euros para reducir el coste de la financiación y aumentar la concesión de crédito en la zona euro.

Sin embargo, De Guindos no está solo en el BCE. Como gobernador del Banco de España, a Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971), le corresponde ser miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE. Doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho, antes de ser nombrado gobernador en 2018, fue director general de Economía y Estadística del Banco de España y jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas en el Servicio de Estudios de la institución, así como asesor del Comité Ejecutivo del BCE. Con su nombramiento, se optaba por un perfil muy técnico y por uno de los currículos más brillantes de todo el Banco de España

El último en incorporarse al BCE ha sido Óscar Arce (Burgos,1973). El pasado mes de diciembre, el Comité Ejecutivo nombró al hasta entonces director general de Economía y Estadística del Banco de España nuevo director general de Economía del BCE en sustitución del belga Frank Smets. Desde este puesto, Arce se encargará de analizar aspectos esenciales en el momento actual de la economía de la zona euro. Y es que esta unidad monitorea, analiza, modela y pronostica la evolución y las políticas económicas; y prepara estudios analíticos, informes, posiciones políticas y comunicación externa sobre estos temas, como el Economic Bulletin y Occasional Paper Series. La amplia experiencia de Arce en el análisis económico supone una valiosa aportación para el BCE. Es doctor en Economía por la London School of Economics, máster en Economía por la University College London, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Burgos, y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid.

Ramón Quintana (Bilbao, 1961) es actualmente director general encargado de la supervisión bancaria de Entidades Sistémicas e Internacionales. Es graduado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. En 1986, superó la oposición de Inspectores del Banco de España, ingresando en la Dirección General de Supervisión de dicha institución, donde ocupó diversos cargos hasta su nombramiento como director General de Supervisión en 2012. Con la creación del Mecanismo Único de Supervisión Europeo en 2014, Ramón Quintana se incorporó al Banco Central Europeo como responsable de una de las dos direcciones generales dedicadas a la supervisión directa de las principales entidades bancarias de la zona euro, con más de 85 grupos bancarios a su cargo pertenecientes a 18 países de la zona euro. Actualmente, Quintana es director general del área encargada de la supervisión directa de los ocho grupos bancarios europeos considerados globalmente sistémicos, incluyendo entre otros Santander, BNP Paribas, Deustche Bank o ING; así como del negocio europeo de los mayores grupos bancarios internacionales entre los que se encuentran, entre otros, JP Morgan, Barclays, Citi Bank y HSBC. Ramón Quintana reporta directamente al presidente del Mecanismo Único de Supervisión, Andrea Enria.

Eva Murciano (Granollers, Barcelona, 1970) ocupa el puesto de directora general del departamento de Recursos Humanos del BCE. Se incorporó al organismo procedente del sector privado en 1999 y, desde entonces, ha ocupado diversos cargos directivos y profesionales. En enero de este año, fue nombrada directora general del departamento de Recursos Humanos, cargo que ejercía de modo interino desde junio de 2021. Anteriormente, fue directora general adjunta de Recursos Humanos. Antes de eso, fue jefa de la División Business Partnering en la misma Dirección General, cubriendo áreas como cultura laboral, adquisición de talento y relaciones con el personal. Murciano ha desempeñado un papel clave en el impulso de la estrategia de diversidad e inclusión del BCE. También ha dirigido revisiones internas recientes que introducen una gestión estratégica de recursos humanos centrada en las personas y las necesidades comerciales, al tiempo que se basa en un enfoque más ágil, orientado al cliente y basado en datos para atraer y desarrollar talento dentro del BCE. Es máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Por su parte, Fernando Monar (Madrid, 1978) desempeña el puesto de director del Departamento de Gestión de Riesgos del BCE y preside el Comité de Gestión de Riesgos del Eurosistema. Creció entre Madrid, Toledo y Mallorca. Aunque en la actualidad vive en Fráncfort, conserva en Mallorca su residencia en España y su centro de intereses personales y familiares. Allí, nacieron su mujer y sus dos hijos, y viven sus padres y su hermana. Monar comenzó a trabajar en la banca central en 2003, cuando se unió a la División de Gestión de Activos del Departamento de Operaciones del Banco de España en un puesto de técnico. En 2007, se mudó a la Dirección de Gestión de Riesgos del Banco Central Europeo, donde ha asumido diferentes responsabilidades, incluyendo las de asesor y jefe en la División de Análisis de Riesgos. Desde abril de 2020, dirige el departamento. Es licenciado en Economía por la Universidad de las Islas Baleares, tiene un máster en Administración de Empresas por la EUDE Business School de Madrid y es analista financiero certificado por el CFA Institute. Esta Dirección propone normas y procedimientos que aseguren un nivel adecuado de protección frente a los riesgos financieros, tanto para el Eurosistema en la ejecución de las operaciones de política monetaria, como para el BCE en relación con sus operaciones de inversión y con la gestión de las reservas exteriores.

Roberto Ugena (Toledo, 1975) actualmente es director general adjunto de los Servicios Jurídicos del BCE. Es Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por Universidad Pontificia Comillas – ICADE (Madrid). Entre 1998 y 2004, trabajó como abogado en Uría & Menéndez. Entre 2004 y 2011, lo hizo en el departamento Jurídico del Banco de España, del que fue director entre 2011 y 2016. La Dirección General de Servicios Jurídicos consta de cuatro Divisiones: Derecho Financiero, Derecho Institucional, Normativa Supervisora y Legislación. Desde su puesto, se responsabiliza, principalmente, de todo lo relacionado con las dos últimas.

Magí Clavé (Arbeca, Lleida, 1965) es director general adjunto del Departamento de Sistemas de Información del BCE. Se licenció en Ciencias Informáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, obtuvo un MBA por ESADE y un PDD por IESE. De 1995 a 2004, fue director de IT en Deutsche Bank España. En 2005, se incorporó al BCE como responsable de la Dirección de Sistemas de Información. En enero de 2010, fue nombrado director general adjunto. Ha implementado iniciativas estratégicas clave, como el establecimiento del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que juega un papel esencial en la gestión de la gran transformación digital del BCE, así como la estrategia móvil de IT, y la modernización del panorama de IT. Actualmente, se está centrando en la digitalización de la institución y en llevar la innovación de IT a las áreas comerciales principales, reforzando, además, la estrategia en la nube, y estableciendo altos estándares en seguridad cibernética. El objetivo es transformar el BCE en una organización centrada en los datos y aplicar la inteligencia artificial dentro de la organización.

Carlos Bernadell (Barcelona, 1963) es asesor del Comité Ejecutivo del BCE. Se incorporó al instituto monetario en 1997 con la misión de diseñar e implementar el departamento de gestión de riesgos para el futuro BCE, donde, hasta el año 2019, fue el director de esa función y el presidente del Comité de Riesgo del Eurosistema. Ha tenido también cargos de responsabilidad en el sector financiero en España y en fondos soberanos internacionales. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Central de Barcelona. Tiene postgrados en gestión bancaria y en econometría y es Censor Jurado de Cuentas.

Cristina San Agapito (Madrid, 1975) es directora del área de Administración del BCE. Ingeniera industrial por ICAI y MBA del IESE, cuenta también con programas de Dirección en Digitalización en el IMD. Empezó su carrera profesional en el sector electrónico en Alemania, en Infineon (en esa época todavía parte de Siemens). Ha desarrollado puestos de responsabilidad y dirección principalmente en Robert Bosch, líder en el sector auxiliar de automoción y Celsa Group, el mayor reciclador de España y segundo de Europa. Tras años de liderazgo en áreas de operaciones, finanzas, personas y servicios corporativos, hace tres cambió la empresa privada para volver a Alemania, de la mano del BCE. Desde entonces, lidera el Dirección de Administración, ocupándose de la gestión de los edificios del banco y de los servicios centrales operativos, como logística, catering, seguridad y medio ambiente, entre otros. También dirige el Comité de Arte, cuyos patrones son los miembros de la Junta Ejecutiva del BCE Fabio Panetta y la presidenta Christine Lagarde.