Hacienda abre la puerta a negociar una bajada del IVA en los carburantes mientras la portavoz del Gobierno lo niega

El Gobierno baraja reducir la presión fiscal en algunos productos más afectados, aunque no lo hará de manera unilateral, sino con el “consenso” general. Así, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado antes de la presentación del libro ‘Pioneras, cien años de la presencia de la mujer en el Tribunal de Cuentas 1921-2021′ la posibilidad de “revisar la fiscalidad” de algunos de los productos más afectados por la inflación, entre ellos los carburantes -incluidos el gasóleo A, la gasolina, el gasóleo C o incluso el gas-. A preguntas de los periodistas, la ministra ha dejado entrever que ya se contempla una rebaja impositiva. “No voy a adelantar ninguna medida sin que antes se haya pactado con los sectores afectados y con el resto de formaciones políticas que tienen que acompañar al Gobierno en una decisión tan importante. Tenemos que ser cautos a la hora de anticipar ningún tipo de medida hasta que no esté dialogada y consensuada”, ha asegurado Montero.

Aunque Montero no ha querido dar una confirmación oficial de cómo, cuando o de qué manera se pondrá en marcha esta medida, fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN creen que la bajada del IVA de los hidrocarburos podría pasar del 21% al 10%. De esta manera, se reduciría al menos en parte la presión sobre el bolsillo de particulares y profesionales, que ahora mismo abonan 1,85 euros por litro de gasóleo y y 1,89 euros por la gasolina. En la actualidad, la carga impositiva por cada litro de combustible es de un 47% en la gasolina y de un 43% en el gasóleo. Países, como Francia, ya han anunciado una rebaja inmediata de forma directa de 15 céntimos por litro.

Esta declaración de Montero vuelve a demostrar la falta de sintonía entre los miembros el Gobierno. Y no ya entre los socios de Gobierno (PSOE y Podemos), sino entre los propios ministros socialistas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer tras reunirse con los presidentes autonómicos que se pondrían en marcha más medidas fiscales para atajar la factura energética y de los carburantes, confirmado hoy por la ministra de Hacienda. Sin embargo, apenas una hora antes, la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, había negado esa posibilidad tras anunciar en una entrevista en RNE que la rebaja de impuestos se aplicará “por ahora” sólo al precio de la energía, aunque el Ejecutivo “estudia cómo está afectando a todos los sectores” las consecuencias económicas derivadas de la inflación y la invasión de Rusia en Ucrania. Eso sí, también ha reconocido que se analizará si se aplica la posible bajada de impuestos solo al ámbito energético o si decide extender la medida a “todos los sectores afectados”. En este sentido, defendió que “este Gobierno lo que sí quiere es que la adopción de las medidas sea en el ámbito europeo”.

En cuanto al gas, también se baraja una reducción de los gravámenes impositivos, que han pedido de forma reiterada incluso algunos de los socios habituales del Gobierno, como ERC o Bildu, con una bajada del 21% al 10% sobre la factura del gas al menos para los hogares más vulnerables. Hoy mismo, el precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilogramos se incrementará un 4,96% a partir de mañana, situarse en 18,63 euros, según una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta subida se debe al fuerte ascenso de las cotizaciones de la materia prima (+14,3%), a lo que hay que sumar la depreciación del euro frente al dólar (-0,27%), aunque compensado parcialmente por la bajada de los fletes (-9,9%).

Alberto Núñez Feijóo solicitó el pasado fin de semana en la reunión de presidentes que se lleven a cabo reducciones impositivas generalizadas y que se amplíe la reducción del IVA al tipo superreducido para la electricidad y el gas. En la misma línea pidió que se solicite autorización a la Unión Europea para una reducción excepcional y transitoria del impuesto de hidrocarburos y del IVA que grava la gasolina y el gasóleo.