Continúan las dudas en la resolución del conflicto bélico

Las noticias sobre el avance de las negociaciones parece que se ralentizan, pese a que ambas partes son optimistas, ya que Putin ha acusado a EEUU de estar fabricando armamento químico en suelo ucraniano. China ha secundado a Rusia en dichas afirmaciones.

Por otro lado, la UE, aunque no ha establecido sanciones a la compra de crudo ruso, en la práctica muchas compañías europeas han manifestado que dejan de comprar petróleo a Moscú. Se está buscando cómo sustituirlo, aunque no parece que sea fácil a corto plazo, más cuando la OPEP no se ha manifestado sobre si va a incrementar la oferta.

China ha manifestado que no serán efectivas las sanciones por su parte y está comprando crudo procedente de Rusia.

Ante este escenario los principales índices europeos han cerrado en positivo: Ibex35 1,21%, Dax30 2,24%, FTSE MIB 1,58%, CAC40 1,75%, Eurostoxx50 1,50% y FTSE100 0,50%.

En EEUU estamos a la espera de la reunión del miércoles de la FED, en donde con toda seguridad se subirán tipos en un 0,25%. Es la primera vez que la reserva federal lo hace desde diciembre de 2018, pero es que la situación de la inflación actual refleja datos que no se veían desde hace 40 años.

El balance de activos de la FED se encuentra en máximos históricos, el cual se ha duplicado desde que se inició la pandemia. El proceso de normalización monetaria parece que seguirá hacía adelante (se prevén varias subidas de tipos este año) a pesar de la ralentización a raíz de la guerra en Ucrania.

A cierre de mercado en Europa, los principales indicadores americanos cotizan de la siguiente manera: Dow Jones 0,62%, S&P500 -0,12% y Nasdaq100 -1,24%.

Jornada alcista en el selectivo español con 26 valores cerrando en verde. Cuatro han finalizado con incrementos de precio superiores al 3%: Indra 5,86%, Sabadell 4,37%, Almirall 3,68% y Santander 3,25%.

En cierre con pérdidas han finalizado 9 acciones, con Solaria (-5,22%), Red Eléctrica (-2,96%) y Naturgy (-2,83%) como los peores de la sesión.

El precio del petróleo presenta una jornada bajista y en sus dos referencias se acercan al precio de 100$ el barril. El West Texas se ha desplomado -6,33% y el Brent un -6,25%. El Gas Natural cae un -2,73%.

El oro y la plata están cotizando con correcciones de un -1,34% el primero y un -2,97% la segunda.

Las Criptomonedas presentan leves subidas a cierre de sesión en Europa, con un 0,04% en ETH y 0,20% del BTC.

Raúl Calle, analista de iBroker.es