Estas son las empresas más grandes en cada comunidad autónoma

El mayor problema ante el que se encuentra la economía española en la actualidad es una inflación desorbitada, cuyo crecimiento parece no tener freno y la cuál está teniendo serias repercusiones en el tejido empresarial así como en la actividad económica en general.

Además, sumado a esto, la llegada del coronavirus hace dos años de la mano de una crisis sanitaria sin precedentes, tuvo unos efectos notables en el sistema económico a nivel mundial, sobre todo en España, haciendo que el país se convirtiese en uno de los más afectados durante la pandemia.

No obstante, y a pesar de ello, algunas empresas parecen estar ajenas a esta situación, las cuáles no han dejado de crecer en los últimos años en volumen de ventas, generando no solo empleo, sino riqueza en todo el territorio español.

Las empresas más grandes en cada autonomía

Empresas más grandes de España por volumen de ventas FOTO: Antonio Cruz

Andalucía

Grupo Bidafarma : Esta empresa obtuvo un volumen de ventas de 2.536 millones de euros en 2020 y está compuesta por cuatro de las principales cooperativas farmacéuticas de España: Bidafarma, Cofarca, Cofarte y D’Apotecaris. Jesús Porres es el director general de este grupo que nació en 2016 tras la fusión de varias cooperativas y en la actualidad es un distribuidor mayorista de medicamentos que cada día reparte productos a más de 12.500 farmacias.

Aragón

Opel España : El gigante alemán propiedad del grupo multinacional Stellantis es uno de los que más factura en esta autonomía, ya que en 2020 obtuvo un volumen de ventas de 4.482 millones de euros. Esta filial automovilistica, dirigida por Pedro Lazarino en España así como en Portugal, cuenta con una planta de fabricación en Figueruelas (Zaragoza) que emplea a unas 4.500 personas.

Asturias

ArcelorMittal : Esta empresa dirigida por Philippe Meyran es la mayor fabricante de acero del mundo. Tanto es así que en 2020 se obtuvieron un volumen de ventas de 2.248 millones de euros y su facturación en 2021 ascendió a loas 76.571 millones de dólares, es decir, 68.383 millones de euros. En Asturias esta compañía es el mayor centro siderúrgico del país con dos fábricas una en Gijón y otra en Avilés.

Baleares

Globalia : Esta compañía es un holding centrado en el sector turístico que opera con aerolíneas tales como Air Europa, hoteles como Be Live Hoteles, y agencias de viajes como puede ser Halcón Viajes, entre muchas otras. Esta empresa que fue fundada por Juan José Hidalgo y en la que actualmente el consejero delegado es su hijo, Javier Hidalgo; obtuvo en 2018 un volumen de ventas de 3.850 millones de euros.

Canarias

Disa Petrolifera : Esta compañía obtuvo en 2019 un volumen de ventas de 2.998 millones de euros y su objetivo principal es la explotación de estaciones de servicio y la distribución de productos petrolíferos. La empresa presidida por Demetrio Carceller se encuentra presente en todas las islas de Canarias y los carburantes que venden se compran en la refinería de Cepsa en Tenerife, la única de estas islas.

Cantabria

Banco Santander : Esta entidad financiera presidida por Ana Botín es una de las mayores del mundo, obteniendo un volumen de ventas de 46.404 millones de euros en 2021. A pesar de que su domicilio social se encuentra en Santander, su sede se emplaza en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.

Castilla y León

Renault España : La empresa francesa automovilistica, dirigida en España por José Vicente de los Mozos, cuenta unos 100.000 trabajadores que realizan su labor en las grandes plantas de Valladolid y Palencia, consiguiendo en 2020 obtener un volumen de ventas de 6.281 millones de euros.

Castilla La Mancha

Incarlopsa : Esta empresa constituye uno de los mayores productores de carne de España, siendo la más grande de Castilla La-Mancha por volumen de ventas, ya que en 2020 fue de 833 millones de euros. Esta fue fundada en 1978 y es propiedad de los hermanos Loriente Piqueras, siendo uno de los principales proveedores de carne del imperio de Juan Roig, Mercadona.

Cataluña

SEAT : La fábrica automovilistica dirigida en España por Mikel Palomera está situada a 30 kilómetros de Barcelona en Martorell y supone la principal empresa de Cataluña. Este conglomerado industrial en el que están empleadas unas 11.000 personas, obtuvo un volumen de ventas de 8.784 millones de euros en 2020.

Comunidad Valenciana

Mercadona : La cadena de supermercados Mercadona propiedad de Juan Roig, el cuatro hombre más rico de España según la lista Forbes, obtuvo en 2021 un volumen de ventas de 24.680 millones de euros.

Extremadura

Cristian Lay : A pesar de que esta empresa nació como una firma de joyería de lujo en esta comunidad, dicha compañías ha acabado expandiéndose a otros sectores como con la compra del grupo Alfonso Gallardo, obteniendo un volumen de ventas en 2021 de 1.517 millones de euros. Ahora, bajo el nombre de Grupo Industrial CL, esta compañía un conglomerado de empresas de los sectores industrial, de consumo, energías renovables y químico. Su propietario, Ricardo Leal es la persona más rica de Extremadura, de acuerdo con la lista Forbes.

Galicia

Inditex : Esta compañía tan solo en el 2020 obtuvo un volumen de ventas de 20.402 millones de euros y, no es de extrañar, ya que el gigante fundado por Amancio Ortega (persona más rica de España) es uno de los los principales fabricantes y distribuidores textiles del mundo, con sede en Arteixo (La Coruña). Inditex cuenta con tienes en todo el mundo en la que destacan sus principales marcas como Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties y Stradivarius.

La Rioja

Grupo Empresarial Palacios : Este conglomerado está basado en el sector de la alimentación en la que se incluyen productos tales como embutidos, pizzas congeladas, tortillas refrigeradas y hamburguesas. Pedro Domínguez es el directos general de Palacios Alimentación, compañía que en 2019 obtuvo un volumen de ventas de 205,2 millones de euros.

Madrid

Telefónica : El gigante español de telecomunicaciones presidido por José María Álvarez-Pallete es la empresa que más factura en la capital, la cuál obtuvo en 2021 un volumen de ventas de 39.277 millones de euros.

Murcia

Grupo Empresarial Fuertes : La empresa controlada por la familia Fuertes obtuvo en 2019 un volumen de ventas de 1.855 millones de euros, ya que esta es propietaria de El Pozo, una de las principales compañías alimentarias de España. A pesar de que el núcleo de este conglomerado familiar esta centrado en la agroalimentación, sus propietarios han decidido diversificar en otros sectores como la inmobiliaria Profusa, la petroquímica Aemedsa y la cadena Vis Hoteles.

Navarra

Volkswagen Navarra : Esta es una de las fábricas dirigida por Markus Haupt que el Grupo Volkswagen tiene en todo el mundo. El año pasado, la planta fabricó 221.122 coches y en 2020 obtuvo un volumen de ventas de 3.066 millones de euros.

País Vasco