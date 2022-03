¿Cuánto cuesta renunciar a una vivienda heredada?

Las herencias tienen una cara oculta, la de las deudas. Heredar no siempre es sinónimo de ganancia; “en ocasiones puede convertirse en un auténtico problema”, advierte el portal inmobiliario Fotocasa. “Sobre todo, porque una vez que el heredero la acepta se coloca en la misma posición jurídica en la que se encontraba la persona fallecida. Es decir, no solo heredará los bienes, también tendrá que hacer frente a las deudas (cuotas hipotecarias, de la comunidad de propietarios, etc.), respondiendo ante ellas con su propio patrimonio”, explica. Esto es aplicable a viviendas que aún tengan cuotas hipotecarias pendientes y a avales de padres a hijos para comprar una vivienda y que podrían comprometer todos los bienes presentes y futuros de los hermanos herederos. No obstante, hay vías para esquivar estos problemas.

¿Se puede renunciar a un inmueble heredado?

Se recomienda aceptar la herencia a beneficio de inventario cuando no se conoce si los bienes son superiores a las deudas. Aceptando la herencia mediante esta modalidad el o los herederos se aseguran de no tener que pagar las deudas que sobrepasen la herencia. Las otras dos opciones son renunciar a la herencia, cuando se sabe que las deudas son superiores, o la aceptación pura y simple de la herencia cuando se está seguro de que los bienes superan a las deudas.

Siempre que el beneficiario considere arriesgado aceptar la vivienda, se puede renunciar a la herencia. Entre los principales motivos se encuentran heredar una deuda hipotecaria o un aval o no poder abonar los gastos de gestión e impuestos que conlleva aceptar la herencia, como el tributo de Sucesiones y Donaciones o la plusvalía municipal.

Si se tiene claro que la opción más segura es renunciar a la herencia, el proceso es bastante sencillo. Basta con comunicarlo al notario para poner en marcha la maquinaria de renuncia. No obstante, el portal inmobiliario hace hincapié en la importancia de “no haber realizado previamente ninguna acción que pueda ser interpretada como una aceptación tácita. Por ejemplo, actos relacionados con la administración de la vivienda o con la comunidad de propietarios. La renuncia debe ser expresa y se formalizará en escritura pública”.

¿Cuánto cuesta renunciar a una herencia?

El coste dependerá del tipo de renuncia que se lleve a cabo. En caso de renuncia a la herencia pura y simple, se designará un nuevo heredero sobre el que recaerá el pago de impuestos si decide aceptar la herencia. Pero eso también varía en función de si existe o no un testamento.

En el testamento, el testador puede dejar asignados sustitutos. “De forma que, si el heredero o herederos principales mueren o renuncian, la herencia recaerá sobre las personas designadas a tal efecto. Cuando no se hayan nombrado sustitutos, la parte de la renuncia se repartirá entre el resto de los herederos”, explica Fotocasa. En cambio, cuando no hay testamento, “se sigue la línea sucesoria y heredará el pariente de siguiente grado de consanguinidad por derecho propio. En este supuesto, el renunciante no se considerará sucesor y, por lo tanto, no tendrá que asumir ningún gasto tributario ni hacerse cargo de las deudas del fallecido. El Impuesto de Sucesiones y la plusvalía recaerán sobre el beneficiario de la renuncia”, añade el portal inmobiliario.

Existe una tercera vía de renuncia, la renuncia a favor de un tercero, que se considera más bien como una cesión de derechos. Hacienda entiende que el heredero principal acepta la herencia y, después, realiza una cesión de esta. De esta manera, el renunciante deberá abonar los impuestos establecidos. Si la renuncia es gratuita, el beneficiario tributará en concepto de donación, y, si es onerosa, por Transmisiones Patrimoniales.