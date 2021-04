Herencias envenenadas: cómo actuar ante un testamento cargado de deudas y disputas familiares

Pese a su aspecto seguro y apetecible, una mordida de una herencia envenenada puede tener terribles consecuencias. Así lo advierte Abel Marín, abogado y socio fundador de uno de los principales bufetes del país, Marín & Mateos Abogados, en su libro “Protege tu herencia”. Esta guía práctica para evitar errores y solucionar los problemas más comunes en herencias y testamentos centra uno de sus capítulos en las deudas y avales que pueden estar ocultos en una herencia.

Los avales de padres a hijos para, por ejemplo, comprar una vivienda son “la verdadera causa de la mayor parte de renuncias a las herencias, que condena a millones de personas a la muerte civil, y produce dramas familiares, pues las deudas de un hijo y los avales de los padres pueden afectar al reparto de la herencia”, explica Marín. En concreto, en el terreno de las ejecuciones hipotecarias, solo entre 2014 y 2020 se encontraron un total de 492.253 inmuebles afectados, de los cuales aproximadamente la mitad, unos 270.704, fueron viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

¿Sabía que si sus padres avalaron a su hermano o hermana y acepta la herencia de forma pura y simple, usted asumirá la misma responsabilidad que el avalista fallecido? Es decir, si su hermano no pudo hacer frente a la hipoteca, tuvo que vender la vivienda y aún tiene que pagar 50.000 euros al banco, usted también será responsable de la deuda y los avales, y responderá con todos sus bienes presentes y futuros. Aunque hay vías para evitarlo.

“El avalista, salvo que se pacte expresamente, suele garantizar la totalidad del préstamo de forma solidaria al deudor principal”, explica Abel Marín en “Protege tu deuda”. Es decir, que en la inmensa mayoría de los casos el que avala es tan deudor como el que ha pedido el préstamo hasta que este quede totalmente saldado. Aunque “es cierto que en algunos casos el avalista pone su casa aval, pero no asume la deuda”, añade el abogado. Ese es el caso del hipotecante no deudor, “quien hipoteca su casa por un importe determinado y sólo responde por dicho importe. Puede perder la casa, pero nada más”. Por lo que aceptar una herencia con este tipo de aval no conlleva el mismo riesgo, ya que lo máximo que le pueden quitar es esa vivienda.

¿Cómo evitar aceptar deudas y avales?

El principal consejo que puede dar el autor de “Protege tu herencia” a los herederos que no tengan claro si el valor de lo que va a recibir es inferior a las deudas es aceptar la herencia a beneficio de inventario. De esta forma, responderá a las deudas hasta el límite del valor de lo que haya heredado.

Las otras dos opciones son: renunciar a la herencia, cuando se sabe que las deudas son superiores, o la aceptación pura y simple de la herencia, cuando se está seguro de que los bienes superan a las deudas. El error que cometen miles de herederos y que los deja atrapados en deudas interminables es aceptar la herencia de forma pura y simple sin haber comprobado la existencia de deudas y avales.

¿Cómo comprobar las deudas y avales de una herencia?

Abel Marín da tres consejos:

-Preguntar al resto de hermanos si han sido avalados por sus padres en algún préstamo.

-Acudir a la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE) a solicitar el informe de riesgos. Este trámite es gratuito y le informarán de todas las deudas del fallecido con cualquier entidad bancaria y financiera.

-Indagar en los juzgados pertenecientes al lugar del domicilio del fallecido, por si hubiera algún procedimiento judicial en curso.

Otras dudas que resuelve “Protege tu herencia”

"Protege tu herencia"

Este ensayo práctico recoge las experiencias y casos más habituales que Abel Marín ha tratado en sus 25 años de profesión. La mayoría de los ciudadanos no cuentan con los conocimientos para gestionar una herencia cuando se presenta el momento, dando lugar a trágicos errores como los relatados anteriormente. Por ello este libro es la herramienta perfecta para despejar dudas y evitar tropezar con las mismas piedras con las que se han topado millones de herederos a lo largo de los años. En concreto, “Protege tu herencia” responde a cuestiones tan esenciales como por qué es tan importante hacer el testamento; cómo elaborarlo; cómo asegurarse de que sus bienes llegan a sus hijos cuando fallezca; qué impuestos deberán pagar los herederos; qué pasa con las deudas o qué hacer si un heredero se niega a repartir la herencia, entre otras cuestiones. Esta guía práctica ya está disponible en Amazon por un precio de 2,99 euros en formato e-book y por 9,99 euros en papel con tapa blanda.