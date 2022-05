¿Es eficiente el mercado laboral?

Al margen de los recientes datos de la EPA (ya que tradicionalmente el primer trimestre no arroja buenos resultados), el mercado de trabajo español no deja de dar muestras de sus carencias y áreas de mejora. ¿Cómo puede ser que no se cubran determinadas posiciones laborales en las empresas? Y no solo en puestos concretos, sino también en sectores o subsectores enteros.

En todo el 2021, más de 109.150 puestos de trabajo se quedaron sin cubrir (recordemos que todavía tenemos más de 3 millones de desempleados). Peor aún, es que el 70% de esas posiciones son en pymes, con lo que no les estamos ayudando a crecer como compañías y por ende a fortalecer el tejido empresarial y la economía española. ¿Cuál es el problema?

El 50% de los más de tres millones de desempleados actuales, no tienen estudios de secundaria, por ello tampoco la formación específica o la experiencia adecuada. Entonces, el problema de fondo es que tenemos jóvenes que en muchos casos salen al mercado laboral sin una formación específica sobre aquello que las empresas necesitan para aportar valor y competir en los mercados (ojo, que solo el 29% de los matriculados en carreras de ingeniería son mujeres, según Educación).

A día de hoy, el 70% de las empresas declara tener muchas dificultades para encontrar los perfiles adecuados, ya que hay un desajuste entre las competencias que necesitan y la formación que tienen los candidatos.

Por tanto, si a todo esto unimos que en torno a un 40-45% de los profesionales en búsqueda de empleo ponen como prioridad elementos como la flexibilidad, la conciliación o el trabajo en remoto, o que el 40% de los empleados en activo no desea volver a la oficina, vemos que la revolución en el mercado laboral que se avecina en los próximos años (en términos de digitalización, automatización y transformación de los modelos de trabajo) ya está aquí. Como el análisis está claro y creo que todos estamos de acuerdo, surge la pregunta: ¿Cuáles son la soluciones y compromisos que deberían afrontar los sindicatos y patronales este próximo 1 de mayo, para dar salida a este reto?