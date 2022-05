Ganadería, no salen las cuentas

Las ayudas para una parte de los subsectores ganaderos anunciadas por Planas pueden convertirse en un quebradero de cabeza para el Ministerio de Agricultura. De entrada, es verdad que los precios de la mayor parte de los animales y de los huevos han experimentado subidas durante los últimos meses; la excepción es la ganadería dedicada al sector lácteo, para la que se ha establecido otra línea específica de apoyos. Pero también es verdad que el incremento de los costes de producción, como consecuencia de la subida de los precios de los cereales y de otros productos que se utilizan en la alimentación animal, afecta a todos los subsectores.

De ahí que aquellos que se han quedado fuera de las ayudas hayan comenzado a protestar. Se trata de los del porcino, tanto de capa blanca como los ibéricos; el avícola, tanto de carne como de puesta; los pavos, muy importante en Andalucía, donde se ha entrado ya en precampaña electoral y el de los conejos. ¿Por qué unos sí tienen apoyos y otros no, se preguntan desde estos últimos, «cuando todos tenemos que hacer frente a la escalada de nuestros costes»?

Ahí va un ejemplo: entre marzo y abril, los precios de la cebada han experimentado subidas del 30 por ciento de media dependiendo de las lonjas, mientras que para el maíz los incrementos oscilan entre el 25 y el 35 por ciento. Si la comparación se hace con el año pasado, las subidas de la cebada han sido de entre el 70-80 por ciento.

Eso por un lado. Por otro, en el caso de los sectores que si van a recibir estas ayudas (vacuno de carne y ovino y caprino) no salen las cuentas que han echado los del Ministerio. Si se comparan los efectivos totales que podrían recibir esos apoyos, los importes unitarios que se han establecido por cada cabeza de animal y las cantidades totales asignadas, se constata que no hay suficiente, por lo que no quedará más remedio que retocar a la baja, y en algunos casos como el del ovino, de forma importante, las cifras que percibirán los ganaderos por cada animal, simplemente porque no salen las cuentas.