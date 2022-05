Tecnología y sostenibilidad se dan la mano

La sostenibilidad está cobrando mucha relevancia en el seno de las organizaciones. Ya no solo vale tener un negocio que crezca, este crecimiento ha de ser sostenible en el tiempo y respetuoso con la sociedad y el ecosistema. Derivado de esta preocupación, cada vez más se están planteando proyectos innovadores para hacer que las empresas sean sostenibles. Actualmente los clientes y empleados están alzando la voz, esperando que las empresas sean más conscientes social y ambientalmente y se hagan responsables del impacto que tienen y pueden tener en la sociedad.

Precisamente, dar a conocer los primeros casos de éxito en este terreno es uno de los objetivos de Innovation Series sobre Sostenibilidad, un estudio elaborado por Icemd-Instituto Innovación de ESIC que aborda las principales claves de la innovación para un crecimiento sostenible. El estudio de Icemd destaca iniciativas como Zenvus, una startup nigeriana, que está equipando a los agricultores del África subsahariana con sensores inteligentes de los que recopilan datos como humedad, temperatura, PH y niveles de nutrientes, y los carga automáticamente en la nube para su análisis. Pero hay otras como Unima, una startup que desarrolla tecnología de diagnóstico rápida y asequible que se puede utilizar sin electricidad ni conexión a internet. La startup Zero Mass Water utiliza energía solar para crear suficiciente agua potable para dos o tres personas, aproximadamente 10 litros por día.

To Good to Go

Too good to go es la aplicación móvil que lucha contra el desperdicio de alimentos FOTO: Too good to go

También las empresas españolas innovan en el terreno de la sostenibilidad. Es el caso de To Good to Go, una aplicación móvil que lucha contra el desperdicio de alimentos. Una app que permite a restaurantes, hoteles, supermercados, panaderías, fruterías, entre otros establecimientos, vender el excedente de comida diaria. Los usuarios pueden salvar packs con comida de calidad a precio reducido. «De esta manera evitamos que comida en buen estado se vaya a la basura y logramos que establecimientos y usuarios reaccionen de manera activa al desperdicio de alimentos a la vez que contribuyen a proteger el medioambiente», señalan desde esta plataforma. Cada segundo se tiran en el mundo más de 79 toneladas de comida, es decir, más de 2.500 millones de toneladas al año. Solo en España casi 8 millones de toneladas de alimentos anuales acaban en la basura, siendo el séptimo país de la Unión Europea que más despilfarra, según la FAO. «El desperdicio de alimentos es responsable de hasta el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Por ello, nuestro reto es conseguir que comida producida sea igual a comida consumida, minimizando el impacto medioambiental», comentan desde la compañía. Too Good To Go cuenta ya con más de 4,5 millones de usuarios, más de 15.000 establecimientos y más de 7 millones de packs salvados, el equivalente a haber evitado el desperdicio de más de 7.000 toneladas de comida. La aplicación está disponible gratis para iOS y Android.

El interruptor biológico Bioo Lux que ejerce de maceta FOTO: Bioo

Bioo es una startup biotecnológica española creada en 2015 que fusiona tecnología y naturaleza. Bioo ha creado una variedad de tecnologías que implican el uso de plantas, que ejercen la función de macetas, como interruptores biológicos (Bioo Lux) y ha desarrollado baterías que generan electricidad a través de la tierra. En 2018 fue nombrada por el Parlamento Europeo como la empresa más innovadora de Europa y su fundador, Pablo Vidarte, ha sido incluido en la exclusiva lista 30 Under 30 Europe Forbes. Otro hito a destacar de esta startup española es haber conseguido crear el primer piano vegetal que se encuentra en el Jardín Botánico Biotecnológico de Ibiza.

Otro proyecto que combina tecnología y sostenibilidad es el puesto en marcha por la ONG española Itwillbe. Un proyecto Zero Waste (cero residuos) en el que esta ONG digitaliza bancos de alimentos en Gurgaon (India) para hacer un mejor «match» entre recursos sobrantes en establecimientos, como hoteles, y personas que sufren hambre.