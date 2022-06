Estos son los riesgos de guardar efectivo en casa

Una forma aún popular en España de hacer frente a imprevistos y emergencias es acumular un fondo de emergencia en casa. Este método de ahorro es útil para disponer de dinero en efectivo de forma inmediata pero conlleva muchos riesgos contra los que hay que protegerse y que recoge el comparador financiero Helpmycash.

Robos, desastres naturales y inflación

Los ladrones son la principal amenaza contra el dinero en efectivo que mantiene en su domicilio. Para protegerse, puede “instalar una alarma y esconder el dinero en lugares originales en los que probablemente no busquen como, por ejemplo, enterrado en una maceta, detrás de un enchufe falso, tras una baldosa, etc.”, aconseja el comparador. Además, también existe la posibilidad de contratar un seguro de hogar que cubra el contenido y que, por lo tanto, también le proteja ante el robo de dinero en efectivo. Si ya tiene contratado un seguro del hogar, debe revisar sus coberturas y límites de póliza para saber si le indemnizarán en este supuesto.

Los desastres naturales también son otro riesgo al que se expone si guarda dinero en casa. Un incendio o una inundación puede hacer que sus ahorros desaparezcan de un plumazo. Si aún así quiere seguir teniendo algo de efectivo en casa, que la cantidad no sea excesivamente alta y para protegerla puede recurrir a una caja ignífuga o caja fuerte, recomienda Helpmycash.

Por último, una amenaza invisible pero que está golpeando a la economía de todos los hogares es la inflación. El dinero guardado en casa puede devaluarse ya que no crece al mismo ritmo que la inflación, por lo tanto cada vez tendrá menos poder adquisitivo. En este tipo de circunstancias, el Banco de España aconseja ingresar las cantidades en el banco para evitar este efecto negativo.

Cuidado con Hacienda

Aunque no existe un límite al dinero en efectivo que se puede guardar en casa, siempre que proceda de prácticas legales, Hacienda puede sospechar de su procedencia cuando vuelva a ingresarlo, sobre todo si los fondos llevan demasiado tiempo fuera del circuito bancario. “La Administración no tiene por qué saber que el dinero ingresado hoy en el banco es el mismo que se retiró de la cuenta hace cinco o 10 años. En su lugar, podría creer que se trata de una ganancia patrimonial no justificada, por ejemplo un premio o una herencia, un dinero por el que todavía no se hayan pagado impuestos”, explica Helpmycash. Por ello, la Dirección General de Tributos recuerda que el consumidor tendrá que poder demostrar de dónde procede el dinero.

“Es recomendable guardar documentos que le ayuden a aclarar las preguntas de Hacienda como extractos de la cuenta, justificantes de los reintegros, copia de las nóminas, etc.”, aconseja Helpmycash, ya que si no consigue acreditar su el origen del dinero guardado en casa, Hacienda lo podría considerar como una ganancia no justificada y hacerle pagar impuestos, advierte el comparador.

Límite de pagos en efectivo

Por otro lado, tampoco hay que olvidar que aunque no existe un límite para guardar dinero en casa, si hay uno para pagar con efectivo. El pasado 11 de julio entró en vigor la ley antifraude, que conllevó una reducción del límite de pagos en efectivo para operaciones entre profesionales y particulares. Este pasó de 2.500 euros a tan solo 1000 euros, muy por debajo del límite común de 10.000 euros que plantea la Comisión Europea para los Estados miembros. Recientemente el Banco Central Europeo (BCE) consideró que este límite es “desproporcionado”, su régimen sancionador es “excesivo” y reduce la libertad de los ciudadanos para escoger el medio de pago.