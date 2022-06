El PSOE registra su veto al destope de las bases de cotización y al recorte a las desgravaciones que coló Podemos

El PSOE dio ayer en el Congreso el penúltimo paso para enmendar el error del pasado viernes, cuando votó a favor de tres enmiendas presentadas por Podemos que no estaban pactadas. Ha registrado el voto particular para eliminar del proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo las enmiendas que fueron aprobadas e incluidas en el dictamen de la Comisión por error en su voto. En concreto solicita la eliminación de las enmiendas 57 y 58 -las correspondientes a sobre la eliminación de incentivos para fomentar los planes colectivos de pensiones- y la 60, el punto más polémico, el que permitiría destopar las bases máximas de cotización.

Fuentes socialistas manifestaron que una medida de “enorme trascendencia” como el destope de las cotizaciones máximas es una cuestión “muy seria” que está pendiente de ser debatida en el seno del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y patronal, que “es el lugar en el que se tratar esas cuestiones”. Sin embargo, desde el grupo socialista han intentado quitar hierro al asunto y restar tensión con su socio de Gobierno. Así, manifestaron que ambos partidos se caracterizan “por defender y apostar en todo momento por el diálogo social”, por lo que una cuestión tan relevante como el destope de las bases máximas “no se puede tratar de esta manera”, y aprobarlo “de rondón” en una ley sobre planes de pensiones. Desde el grupo morado siguieron manteniendo que siguen a la espera de la “salida” que propone el PSOE, aunque precisaron que no comparten la eliminación de su propuesta.

Desde el PSOE confían en que este voto salga adelante, según ha señalado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en el Congreso. “Sabemos que saldrá adelante. Los grupos entienden que ha sido un error de la votación y no pondrán problema a la hora de modificar el texto para volver al original”. Desde el PP no han aclarado aún su postura ante este voto particular a la espera de ver qué plantea el PSOE, pero no votarán en contra, y Vox y Ciudadanos tampoco pondrán trabas a eliminar las enmiendas de Podemos, que tampoco ha decidido aún si se abstendrá o votará en contra.

Este voto particular busca corregir estos tres puntos en la votación del proyecto de ley del Pleno que se celebrará el jueves. La norma salvó el trámite en la Comisión con 19 votos a favor (PSOE, Podemos, PNV y Grupo Mixto), 12 en contra (PP, Ciudadanos, Grupo Plural y ERC) y 6 abstenciones (Vox y Bildu), e incorporando una cuarentena de enmiendas, entre ellas las citadas “coladas” por Podemos y que los socialistas votaron por error. Desde el PSOE se han justificado en que, antes de iniciar la votación de las enmiendas, se pidió el guion definitivo al letrado, pero que “una vez empezada la votación se fueron formando y cambiando los bloques, lo que impidió nuestro chequeo final”. Podemos presentó a la votación las polémicas enmiendas 57, 58, 59 y 60 y su socio de Gobierno creyó que votaba la enmienda transaccional 59, “cuando lo que se estaba votando eran esas enmiendas en bloque”, han reconocido.

El ministro Seguridad Social, José Luis Escrivá, se mostró satisfecho con el voto particular y aseguró que “el procedimiento de corrección está en marcha a través de un voto particular y no va a tener mayor trascendencia desde el punto de vista de la tramitación”.

Ahora, el Pleno del Congreso votará este jueves el proyecto de ley de la Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo y, de aprobarse con la eliminación de esas enmiendas, el texto será remitido al Senado para su aprobación definitiva.