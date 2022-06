Los camioneros decidirán el día 26 en asamblea si reanudan la huelga en julio

Ya hay fecha para saber si volverá a haber huelga de camioneros en julio: el 26 de junio. La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, organización de pymes y autónomos que promovió las protestas de marzo, ha convocado a sus bases ese día para consultarles si reanudan los paros que suspendieron en abril una vez que, tras reunirse ayer con representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma,) no han logrado, a su juicio, garantías de que antes de que acabe el mes entre en vigor la ley que aplicará los principios de la Ley de cadena alimentaria al transporte de mercancías por carretera, lo que debe conducir a que este sector no trabaje a pérdidas y que motivó los paros de marzo y puede conducir a su reanudación en un par de semanas, a pesar de que el compromiso del Mitma era tenerla lista antes de que acabase julio.

Según una nota enviada por la directiva de Plataforma a sus asociados en la mañana de hoy, en la reunión de ayer, la organización traslado a los representantes del Mitma que los transportistas “estamos hartos de promesas que no terminan de ser efectivas y que a pesar de la publicidad que desde el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) -el órgano legítimo de representación del sector- pretenden vender, nosotros, los afectados principales, no terminamos nunca de palpar materialmente”.

En este sentido, desde Plataforma advierten de que “a nosotros no nos valen las propuestas en el tiempo ni las promesas vacías. Los transportistas no vamos a tolerar y dilatar más en el tiempo medidas que, por pura justicia y necesidad, deberían estar puestas en marcha y aplicándose contra todos esos cargadores abusivos y sin consideración del ahogo económico que suponen sus altas comisiones dando lugar a nuestra falta de rentabilidad y, en consecuencia, a la quiebra económica”.

Consulta

Por estos motivos, y por el desconocimiento de la fecha exacta en que estará lista la Ley que les permita trabajar sin pérdidas, “se hace imposible que podamos replantear mantener la actividad en los próximos meses”, advierten. Plataforma, por ello, consultará a sus bases el próximo 26 de junio “para que se refrende la reactivación del paro indefinido de transporte, suspendido a principios de abril, si a partir del 30 de junio no tenemos si no la Ley [para no trabajar a pérdidas] un Decreto-Ley que proteja nuestros costes de explotación cuando realicemos un servicio.

La intención de consultar a sus bases para reanudar los paros ya la adelantó ayer al término de su reunión en el ministerio el presidente de Plataforma, Manuel Henández, quien, no obstante, aseguró que mantendrán el voto de confianza al Gobierno «hasta el último momento», y celebró la predisposición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a tener comunicación directa con la Plataforma para informar sobre los progresos en la confección de la ley. «Nuestra situación no nos permite aguantar así mucho más. Es una situación grave económicamente. Ojalá de aquí al 30 se pueda contar con esa protección para que de verdad pueda ser viable trabajar con un camión», declaró Hernández.

Plataforma llevaba ya varias semanas amenazando con reiniciar los paros ante la falta de noticias sobre la ley para proteger sus costes. De hecho, el pasado lunes, en un vídeo difundido entre sus asociados, Hernández anunció que ponía en marcha toda la maquinaria para reactivar los paros en julio después de que el Mitma suspendiese la reunión que tenían prevista con ellos para ese día y que, finalmente, se celebró ayer.