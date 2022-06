Los camioneros, a un paso de reactivar la huelga

Los camioneros están decididos a reemprender las movilizaciones que suspendieron en abril. El presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, Manuel Hernández, organización responsable del paro celebrado en marzo; ha advertido en un vídeo que difundió a última hora de ayer entre sus afiliados que su pretensión es «reactivar inmediatamente el paro que se suspendió en abril».

Después de 20 días de paros que afectaron más de lo que se preveía a la actividad productiva del país, Plataforma decidió el 2 de abril «suspender temporalmente», que no desconvocar, la huelga que habían iniciado el 14 de marzo. Lo hizo después de que el Ministerio de Transportes (Mitma) y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en el que están presentes las principales patronales del sector pero no Plataforma; acordasen un paquete de ayudas, incluida la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante y que el departamento presentara antes del 31 de julio un texto de proyecto de ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los camioneros no trabajen a pérdida. Esta es la principal reivindicación de Plataforma y la que les ha vuelto a poner al borde de la huelga. Plataforma tenía previsto reunirse ayer con el director general de Transportes, Jaime Moreno García-Cano, para que les explicase el estado de avance de esta norma. Sin embargo, la reunión se canceló. No así otra con el CNTC, a la que también asistió la secretaria general de Transportes, María José Rallo; en la que los responsables del Mitma expusieron los avances con la ley y los transportistas reclamaron más ayudas para su actividad.

Ante ello, Hernández asegura en su vídeo que dan por hecho que no habrá encuentro y que Plataforma «desde estos momentos se pone de forma inmediata a trabajar para que una vez pasada la fecha del 30 de junio, se reactiven en su totalidad los paros que se hicieron en marzo».

Desde la organización vuelven a insistir en que el CNTC, que es el órgano legítimo de representación del sector; «no representa al camionero de a pie». «No daremos por válidos acuerdos con esta gente, sólo los que nosotros negociemos y firmemos», asegura Hernández.

Segundo aviso

La vuelta de tuerca de Plataforma llega una semana después de que, también a través de la misma vía, su presidente advirtiese de que «el paro es una de las opciones más señaladas y quizá la única alternativa para que la administración entienda que no se puede reír de los transportistas» tras criticar la falta de información sobre la ley para erradicar la contratación a pérdidas.

Tras el primer vídeo de Hernández, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pidió calma y aseguró que el departamento está trabajando “desde el primer día en lo que nos comprometimos”. Sánchez recordó que el compromiso del departamento es presentar esa ley antes del próximo 31 de julio y añadió que “nos consta que muchas de las medidas aprobadas [en abril para acabar con la huelga], que se calificaron como históricas, como las que afectan al problema de la carga o la descarga o la revisión de los precios de los carburantes, están funcionando”, ha asegurado la ministra. “Apelo a la tranquilidad. El ministerio se comprometió y está trabajando”, remachó.