La culpa es de Putin

Al Gobierno no acaba de llegarle el maná de Bruselas, pero le ha tocado la lotería de Putin. Todos sabemos de qué es capaz el sátrapa ruso, pero no nos podíamos imaginar hasta qué punto. De manera que el autócrata no es solo responsable de la invasión de Ucrania, sino de todo lo malo que sucede en España. Por ejemplo, de la crisis con Argelia. Lo ha dicho la señora Calviño. Argelia rompe relaciones con España no porque le demos a Marruecos el Sahara, sino porque Putin está obsesionado con Sánchez y ha ordenado a Argelia que nos corte el gas.

Como la inflación. Está disparada por culpa de Rusia, y eso que antes de la guerra ya estábamos en el 6,7 y subiendo. Al paso que vamos, Bolaños va a responsabilizar a Putin del espionaje a ERC, Ribera de la ola de calor, Garzón de que sigamos comiendo carne, y la Montero de que suba la gasolina y paguemos cada día más impuestos: por vender, por comprar, por donar, por heredar, por conducir y por trabajar.

Que le pregunten sino a los autónomos. Aquí el autónomo paga 249 euros, por culpa de Putin, pese a que en Inglaterra pagan 14, en Irlanda el 5 por ciento de lo que ganan y en Portugal nada. El problema es que Putin ha dicho que los autónomos tienen que pagar más en España que en ningún otro sitio del mundo. Y también quiere que seamos uno de los países con más deuda de la UE, para que nos persiga otra vez la prima de riesgo. Pobre Sánchez. Putin la ha tomado con él.