Ni la Airef sabe dónde va el dinero de los fondos europeos

«Existe una falta total y absoluta de información sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ni sobre el comportamiento y la materialización de las inversiones del Plan, lo que dificulta la cuantificación del impacto que tendrá este programa en la economía española». Se puede decir más alto, pero no más claro. Tirón de orejas en toda regla al Gobierno de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero el Curso de Verano de la APIE. No es la primera vez que denuncia esta situación, pero esta vez ha sonado a reproche mayúsculo ante la «enorme dificultad que provoca en el seguimiento» de este plan, cuyo impacto ha revisado a la baja porque las circunstancias «son más adversas».

Datos económicos FOTO: Antonio Cruz

También critica que, hay datos disponibles, pero que están «muy desagregados, dispersos y de carácter formal, pero no material. El plan requiere de otro tipo de información en términos de contabilidad nacional. ¿Por qué no se dan datos en esos términos? No tengo respuesta», enfatizó Herrero, que volvió a cargar contra el Ejecutivo la «falta de una estrategia de consolidación fiscal», algo que no entiende como una «dejación», como una «falta de planificación» en un contexto de incertidumbre.

No faltó tampoco un nuevo aviso de navegantes al equipo económico del presidente Sánchez: el coste de los intereses de la deuda pública se habrá elevado en 2025 hasta 14.000 millones de euros más por el encarecimiento de la financiación, cifra que se sumaría a los 20.000 millones extras que ya actualizó en su último informe, por lo que sería de 34.000 millones la desviación acumulada en el trienio. Esta estimación se basa en una previsión de aumento de tres décimas del tipo implícito de la deuda, hasta el 2,3%, y de cuatro décimas de PIB de la carga financiera, hasta el 2,4%.

Asimismo, alertó sobre el incremento que va a sufrir España en el coste de la deuda en el periodo 2022-2025. Según afirmó, estos costes se elevarán «12.000 o 14.000 millones más» por el encarecimiento de los mercados internacionales de deuda, aunque dejó abierta la puerta a que esta situación tenga un impacto más liviano a tenor de las decisiones que pueda tomar el Banco Central Europeo (BCE. «Todo dependerá de cómo de firmes sean las actuaciones del BCE en este instrumento antifragmentación que ha anunciado» y de los tiempos y la implantación de «la revisión de tipos».

Herrero fue aún más allá al cuantificar en 65.000 millones la deuda vinculada a la inflación, ya que cada punto adicional elevaría en 700 millones el coste de los intereses de la deuda española sobre toda la cartera vinculada a la evolución de los precios, además de otras variables en las cuentas como las pensiones -1.500 millones más por cada punto, sobre una previsión del 8,8% en el IPC-, lo que dejaría la posición fiscal española en una situación «frágil» si no se toman medidas para reducir el déficit.