Vodafone simplifica sus tarifas y mete más presión a la guerra de precios

Si el mundo anda en los últimos meses inmerso en una espiral inflacionista, el sector de las telecomunicaciones vive en una deflación permanente desde hace años. La irrupción de las operadoras “low cost”, virtuales en su inmensa mayoría y con una estructura de costes muy inferior a la de las tradicionales, ha provocado una paulatina rebaja de precios que ha mermado sin parar los ingresos de los grandes grupos. Y a estas compañías no les ha quedado otra que bajar el barro y fajarse para defender sus cuotas y sus ingresos. La última en presentar su nueva estrategia tarifaria con la vista puesta en esta refriega ha sido Vodafone, que va a apostar por simplificar sus tarifas y reducir promociones pero manteniendo precios, si bien la compañía cree que esta estrategia permitirá que los precios bajen.

Con su nueva estructura tarifaria, Vodafone apuesta por unas tarifas básicas que priman la conectividad con 600 Mbps de velocidad mínima y datos ilimitados que parten de 49 euros al mes con la tarifa Vodafone One Ilimitada Básica y llegan a los 90 euros al mes de la tarifa Hogar Ilimitable, que incluye servicios como HBO Max, Amazon Prime y Disney+ y varios servicios. En total, sus cliente podrán elegir entre cuatro tarifas. En el caso del móvil, la oferta se reducirá a dos tarifas de 25 y 33 euros.

Junto a esta simplificación de tarifas, el director de la Unidad de Consumo de Vodafone España, Hisham Hendi, ha explicado que la compañía va a evitar hacer grandes promociones y que, en el caso de hacerlas, se mantendrán durante todo el contrato del cliente. “No vamos a hacer grandes ofertas, pero el precio va a bajar”, ha dicho Hendi. El directivo, no obstante, ha reconocido el aumento de costes que está sufriendo la empresa por la inflación, por lo que no ha descartado que estos también se trasladen al cliente en el futuro.

Hendi ha explicado que esta tarifas serán compatibles con la llegada de Vodafone Energía, que se añadirán como un servicio adicional; y ha deslizado la posibilidad de que el debut de la comercializadora sí vendrá acompañado de promociones, con el objetivo de crear una base de clientes.

El director de Consumo de Vodafone España también ha hablado sobre los derechos de emisión del fútbol, producto al que la compañía renunció años atrás porque, según aseguró, no le salían las cuentas. Hendi ha pedido a Dazn que tenga “una mente abierta” con “una oferta que sea razonable” y que no ponga “demasiada presión” sobre su negocio para integrar el paquete de LaLiga de fútbol de la plataforma de deporte británica dentro de su oferta televisiva. No obstante, Hendi también ha asegurado que Dazn está ocupada “en hablar con otros”, en referencia a su reciente acuerdo con Orange.