Terreno rústico: ¿qué se puede hacer?

Pese a que a España le faltan muchas cosas como personal cualificado para cientos de miles de puestos o incluso suministros para satisfacer las necesidades de la sociedad; si hay algo que este país tiene en abundancia es el suelo. Tanto es así que España es el segundo país más extenso de Europa occidental, teniendo 505.990 kilómetros cuadrados de suelo.

No obstante, no todo el suelo es igual en el país, sino que existen varios tipos de terreno en España, los cuales se dividen en edificable, urbano y rústico.

Por tanto, antes de que una persona compre un terreno es fundamental saber la clasificación del suelo, ya que en base a eso se podrán realizar una serie de cosas o no, tal y como aseguran desde el portal inmobiliario de Idealista. En este sentido, no todos los terrenos son aptos para construir, ya que o bien no presentan infraestructuras necesarias o porque no están catalogados como terrenos urbanos ni urbanizable.

En este contexto, la persona puede revisar la información registral en el Registro de la Propiedad correspondiente para saber la situación registral del terreno. Asimismo, es recomendable que la persona vaya al departamento de Urbanismo del ayuntamiento en el que se encuentre dicho terreno, ya que así se podrá consultar el proyecto con un arquitecto de la zona que conozca la legislación.

El suelo no urbanizable o rústico es aquel en el que no se puede destinar a otros fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, todos aquellos vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, tal y como establecen en el BOE.

En este contexto, este tipo de terrenos se caracterizan porque carecen de servicios urbanísticos básicos como agua, paso rodado, alumbrado o alcantarillado, entre otros. No obstante, dentro de los suelos rústicos se puede diferenciar entre dos tipos:

Suelo no urbanizable normal: En este tipo de suelo no se permite la construcción, aunque en determinados casos y en base a la legislación, sí se contempla construir edificaciones siempre que estén relacionadas con la explotación del terreno como un almacén o un establo.

Suelo no urbanizable protegido : Este hace referencia al suelo rústico con algún tipo de protección específica por lo que está prohibido cualquier tipo de construcción como pueden ser los parajes naturales.

Es por ello que si se construye en un terreno no urbanizable, se pueden imponer penas de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses a aquellos que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en este tipo de suelo, de acuerdo con el artículo 319 del Código Penal.

¿Qué se puede hacer en un terreno no urbanizable?

Entonces, si no se puede construir en este tipo de suelos, ¿qué se puede hacer en un terreno no urbanizable? El principal objetivo de estos suelos es la preservación de la naturaleza, por lo que ignorar la ley puede acarrear graves sanciones.

No obstante, si que existen algunas edificaciones que están permitidas dentro de la normativa vigente como casas vinculadas a explotaciones agrícolas o incluso casas prefabricadas móviles. Por lo tanto, en esta línea, la ley contempla que es lo que se puede construir en un terreno no urbanizable: