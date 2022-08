Las regiones fuera del abono del AVE cargan contra el Gobierno y reclaman ser incluidos o un fondo de compensación

Tras el primer día en el que Renfe inauguró el registro para que los ciudadanos puedan solicitar el abono gratuito aprobado por el Gobierno, que comenzará a funcionar a partir del 24 de agosto para los trenes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia, se han generalizado la quejas desde los gobiernos autonómicos que no podrán gozar de este beneficio en sus líneas de alta velocidad.

El plan contempla que abonos con condiciones similares a los servicios Avant, serán bonificados al 50% en las rutas de alta velocidad en las que no existen obligaciones de servicio público y el tiempo de viaje no supera los 100 minutos. Las líneas que contarán con esta subvención son Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, Huesca-Zaragoza, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora.

Esta limitación ha provocado que comunidades con trayectos de menos de 100 minutos entre sus ciudades se hayan quedado fuera. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado que Andalucía está sufriendo un «nuevo agravio en materia de transporte ferroviario», por lo que «el plan del Gobierno vuelve a quedarse incompleto».

También ha habido quejas desde la Comunidad Valenciana, ya que el plan ha excluido las interconexiones entre las capitales de la región en alta velocidad. Lo mismo pasa en Castilla La Mancha o Cataluña, que ya han elevado sus quejas a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y han reclamado ser incluidas en el plan.

La Junta de Andalucía ha reclamado la creación de un fondo que compense la situación de desequilibrio que genera la gratuidad de los viajes de Renfe al resto del sector del transporte, principalmente el discrecional por carretera, que «sufre el incremento del coste del combustible y todavía no se han recuperado de la pandemia». Además, exige que se indemnice a las empresas operadoras de las líneas de autobús que prestan recorridos coincidentes al ferrocarril. «Esta medida agudiza más su delicada situación financiera».

Este frente se une al abierto por varias comunidades contra el Ministerio de Transportes por el nuevo mapa de rutas de autobús entre comunidades que, aplicando un criterio de rentabilidad, reduciría de los 77 contratos actuales, que atienden 4.088 paradas en 1.837 municipios, a 22 concesiones, con 3.285 paradas en 792 municipios. Esto supone reducir el número de rutas, el de paradas y el de viajeros accesibles.

También ha habido quejas de usuarios que han visto como se ha suspendido la venta de todos los títulos multiviaje y abonos habituales durante los cuatro meses de vigencia de los descuentos. Solo estarán disponibles para la venta los billetes de un solo viaje o de ida y vuelta con las tarifas habituales. Los nuevos abonos recurrentes se podrán adquirir a partir del 24 de agosto.

El Gobierno aplicará los descuentos del 50% en un nuevo Abono Ave Recurrente con condiciones equivalentes a los de los bonos Avant Tarjeta Plus 10 ya existentes. Los bonos serán válidos para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado por el cliente y utilizables hasta el 31 de enero de 2023. El descuento se aplicará sobre el precio establecido utilizando como base la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para el origen/destino seleccionado y categoría estándar. En todos los trayectos subvencionados, el tiempo de viaje es menor a 100 minutos y no existen acuerdos marco de reserva de capacidad en vigor. Es decir, aquellos corredores en los que está previsto que entren nuevas empresas a operar en el corto plazo o en los que ya están operando más de una compañía ferroviaria.