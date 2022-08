Viajes del Imserso: cómo comprobar si está acreditado en el programa

El plazo de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo del Imserso para la próxima temporada comenzó el 27 de junio de 2022 y terminó el pasado 19 de julio. Trascurrido un mes desde que finalizó el periodo de acreditación, muchos pensionistas quieren consultar el estado de su solicitud para conocer si han logrado una de las 816.029 plazas de los viajes del Imserso para la temporada 2022-2023.

En los casos de nuevas altas, el primer paso es haber presentado la solicitud en el plazo establecido. Cumplido este requisito básico se puede consultar el estado de la solicitud accediendo a la Sede Electrónica del Imserso, clicando en “Mis Solicitudes” y entrando al apartado de “Consultas”. Llegados a este punto hay que identificarse mediante certificado digital, el sistema Cl@ve o por la referencia de la solicitud presentada.

Las personas ya acreditadas en el Programa de Turismo del Imserso en años anteriores, durante la primera quincena de junio, recibieron en sus domicilios una carta de renovación para participar en la temporada 2022-2023. Esta carta incluía un impreso de solicitud con la siguiente información: datos personales, preferencia de destino y vinculación con otra persona de la misma provincia; y espacio para realizar las modificaciones que considere oportunas.

Si los datos no variaron y los consideró correctos, no era preciso realizar ninguna actuación y no había que remitir el impreso cumplimentado. En ese caso, no debería tener problema para acceder a los viajes ya que la acreditación es automática. Por el contrario, si el usuario quería cambiara algún dato, debía hacerlo también entre el 27 de junio y el 19 de julio por los siguientes medios:

-A través de la Sede Electrónica del Imserso utilizando el número de referencia que aparece en la carta que ha recibido o el sistema Cl@ve

-Remitiendo el impreso de solicitud cumplimentado con los nuevos datos en sobre franqueado, no por correo certificado, a la dirección: Programa de Turismo del Imserso, apartado de correos 10.140, 28080 Madrid.

Tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado 3 de junio, el Imserso estima “que la comercialización de los viajes comience en la segunda quincena del mes de septiembre de 2022″ y la patronal hotelera Hosbec, con estas fechas, prevé que los primeros viajes empiecen a realizarse tras el puente del 12 de octubre.