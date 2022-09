Estas son las ayudas que existen para los libros de texto en cada comunidad autónoma

Las vacaciones veraniegas inevitablemente han llegado a su fin, las cuales han sido relevadas por septiembre, mes en el que miles de estudiantes españoles se preparan para el inicio del nuevo curso escolar. La “vuelta al cole” no siempre es fácil, ya que no solo los niños en edad escolar deben asumir una serie de responsabilidades; sino que además supone un impacto significativo en las economías de las familias para la compra de material escolar, uniformes o incluso libros, entre otros. Tanto es así, que según un estudio del comparador bancario iAhorro, se calcula que las familias españolas pagarán este año 405 euros de media por alumno, lo que supone un incremento en el gasto de un 4,7% respecto a los 387 euros que abonaron el curso pasado.

Ante esta situación, no es de extrañar que las familias busquen alternativas o métodos que les hagan conseguir un ahorro en la “vuelta al cole” y que sus bolsillos se vean menos afectados. En esta línea, desde el blog de Bankinter explican las principales ayudas que existen en España para la adquisición de los libros de texto y material didáctico para el curso 2022-2023.

Andalucía

En esta comunidad los libros de texto son gratuitos para los alumnos de centros públicos y concertados que sean de primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP) Básica o Educación Especial. No obstante, tras finalizar el curso los alumnos deberán devolver los libros al centro.

Comunidad de Madrid

Accede es un programa de préstamos de libros y material curricular de la Comunidad de Madrid destinado a alumnos de centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial. Para poder obtener los libros de manera gratuita, los alumnos deben presentar su adhesión al Programa Accede en el centro educativo en el que estudien o hayan solicitado la plaza.

Comunidad Valenciana

El Programa Xarxa Llibres en esta comunidad permite a los alumnos recibir material de segunda mano gratis que se deberá devolver a final de curso. En el caso de los alumnos de primero y segundo de primaria que no formen parte del banco de libros al no ser material reutilizable, estos podrán solicitar el cheque libro, para que los estudiantes puedan recibir una cuantía para comprar el material para el nuevo curso.

La Rioja

En esta comunidad existe un banco de libros gratuitos que se presta a los padres, los cuales son propiedad de los centros educativos. Para aquellos alumnos en niveles de educación obligatorios de centros docentes públicos, los libros de texto gratuitos están disponibles; mientras que para los alumnos de colegios concertados habría subvenciones que financien el programa de gratuidad de libros de texto.

Murcia

En esta región hay un banco de libros gratuitos para aquellos alumnos de centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, los Ciclos Formativos de grado básico y Educación Especial.

Navarra

Aquellas familias con hijos que cursan estudios en los centros de Educación Infantil y Primaria tendrán acceso al programa de gratuidad de libros de texto del Gobierno de Navarra.

Aragón

En esta comunidad existen ayudas para la adquisición de libros de texto que están destinadas a las familias cuya renta familiar en 2020 fuera inferior a 13.896,48 euros anuales. Asimismo, para percibir estas ayudas, los alumnos deberán estudiar en centros sostenidos con fondos públicos en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, y Educación Especial.

Asturias

Asturias dispone de unas ayudas para hacer uso de libros prestados para aquellos alumnos de los centros docentes públicos que realicen sus estudios en Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria o Enseñanza Básica Obligatoria. Sin embargo, para poder percibir esta subvención, es necesario que el alumno no esté repitiendo curso y que la renta familiar del ejercicio 2020 no sobrepase los umbrales de la convocatoria, que van en función del número de miembros de la unidad familiar.

Canarias

Al igual que en Asturias, el requisito de las ayudas para libros de texto y materiales didácticos en esta comunidad es que la renta de las familias no supere la cuantía de la convocatoria, que van en función del número de miembros de la unidad familiar. Esta subvención estará disponible para aquellos alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, y 1º y 2º de Educación Primaria, 3.º a 6.º de Educación Primaria, 1.º a 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Programas de Formación Profesional Básica Adaptada.

Castilla - La Mancha

Las ayudas para la adquisición de libro de texto en esta comunidad va en función del nivel de renta así como del nivel educativo. Los alumnos que podrán ser beneficiarios de estas subvenciones son los matriculados en Educación Primaria y Secundaria obligatoria en los centros públicos y privados concertados de esta comunidad.

Castilla y León

Releo Plus es el programa de esta comunidad que ofrece ayudas económicas o en especie a todo el alumnado que curse Educación Primaria o Secundaria obligatoria en Castilla y León; y además la renta de la unidad familiar en el año 2020 no supere los 21.195,05 euros. Antes de nada, los alumnos recibirán en especie los libros de texto del banco del centro donde curse sus estudios, aunque si no se dispusiera de estas existencias se entregaría una ayuda dineraria.

Extremadura

Las familias numerosas que no tengan ingresos superiores a las cantidades especificadas en la convocatoria podrán solicitar de forma gratuita los libros de texto seleccionados por el centro para los estudios que esté cursando en forma de préstamo. Esta ayuda la recibirán aquellos alumnos de los centros públicos que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial.

Galicia

Por último, esta comunidad tiene un fondo solidario de libros de texto y ayudas para las familias con menos ingresos para adquirir libros de texto y material escolar para los alumnos de Educación primaria, ESO y Educación Especial.