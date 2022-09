La «vuelta al cole» más cara: 405 euros por niño

La cuesta de septiembre viene este año más empinada que de costumbre. No basta con tener que dejar atrás la relajación de las vacaciones veraniegas, sino que este año además las familias españolas tienen que lidiar con un invitado no deseado: la inflación. Septiembre siempre es un mes complicado para las finanzas de los hogares, que vienen de realizar grandes desembolsos en julio y agosto como consecuencia de las vacaciones. A esto se suma la «vuelta al cole», que impacta en las cuentas de los millones de familias con niños en edad escolar: uniformes, libros, material, etc.

El problema es que este «palo» es este año aún más duro, agravado por la espiral inflacionista que sufre España desde hace ya muchos meses y que ha llevado al IPC a superar la barrera del 10% durante tres meses consecutivos. Según un estudio del comparador bancario iAhorro, calcula que las familias pagarán este año 405 euros de media por alumno, lo que supone un incremento en el gasto de un 4,7% respecto a lo que abonaron el curso pasado (387 euros). En 2018 esta cifra era de 367 euros.

La partida que más sube este año son los libros de texto, cuyo precio se eleva casi un 5% con respecto al año anterior. El coste medio de los libros de Infantil se encuentra en 101 euros, seguido por los de primaria, con 188 euros, y en tercer lugar están los textos de secundaria, que cuestan de media 260 euros.

No obstante, un informe de Idealo.es apunta a una subida del 12% en los libros y del 8% en el material escolar. Señala que si la educación fuera más digital, las familias podrían llegar a ahorrarse 150 euros en material escolar. No es de extrañar pues que muchos hagan malabares para tratar de ahorrar unos euros. En este sentido, tres de cada cuatro hogares asegura que reutilizará el material de otros años. «Esta vuelta al cole estará marcada por una inflación galopante que preocupa a los ciudadanos y los consumidores harán todo lo posible para ahorrar, buscando gangas y reutilizando», dice Kike Aganzo, responsable de comunicación de Idealo.es.