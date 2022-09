Boeing pagará 200 millones por engañar a los inversores sobre el 737 MAX

La Comisión del Mercado de Valores de EE UU (SEC, por sus siglas en inglés) multó este jueves al fabricante estadounidense de aviones Boeing con 200 millones de dólares por haber engañado a los inversores sobre los accidentes de los modelos 737 MAX. En un comunicado, la SEC indicó además que el ex consejero delegado de la firma Dennis A. Muilenburg aceptó pagar un millón de dólares adicionales de su bolsillo por el mismo motivo.

La SEC acusa a Boeing y a Muilenburg de hacer declaraciones falsas tras los accidentes de dos aviones 737 MAX, uno de Lion Air en Indonesia en 2018 en que murieron 189 personas y otro de Ethiopian Airlines en Etiopía en 2019 en que murieron 157 personas. El Comité de Transporte de la Cámara de Representantes de EE UU concluyó el pasado 2020 que los accidentes en los que perdieron la vida 346 personas fueron el resultado de una cadena de fallos compuesta por errores en su diseño, dejadez de Boeing para corregirlos pese a conocerlos y falta de supervisión de los reguladores estatales.

Tras el primer accidente, la empresa y su consejero delegado tenían conocimiento de una función de control de vuelo que suponía un riesgo para la seguridad de los aviones, pero sin embargo aseguraron al público que el avión era “el más seguro que jamás voló”. Después del segundo accidente, Boeing y Muilenburg garantizaron al público que no había problemas con el proceso de certificación de esta misma función, pese a que disponían de información que apuntaba en el sentido contrario. Así, la SEC sostiene que la empresa y su consejero delegado engañaron a los inversores al garantizar que el 737 MAX era seguro pese a tener constancia de sus problemas.

Pero, ¿por qué Boeing logró la certificación para un avión que sufrió dos accidentes en menos de cinco meses? La compañía convenció a la FAA de que el modelo no era más que una versión adaptada de los 737 más antiguos. Pero la realidad es que Boeing equipó al modelo con un software de estabilización automática (MCAS) que bajaba su morro de forma automática en caso de un ascenso pronunciado para evitar que entrara en pérdida y que, según las investigaciones, fue uno de los responsables de los dos accidentes. En un primer momento, a los pilotos no se les informó de la existencia del software. Boeing consideraba que el 737 MAX tenía unos motores más potentes que harían innecesaria su activación. Pero la realidades que en ambos accidentes el sistema falló y bajó el morro del avión cuando no era preciso sin que los pilotos pudieran corregir la trayectoria.

El Comité de Transporte de la Cámara de Representantes de EE UU, de hecho, asegura que Boeing ocultó determinada información a la FAA y a las aerolíneas sobre el MCAS, como que el sensor que indicaba un funcionamiento erróneo de este sistema tampoco funcionaba o que uno de los pilotos de pruebas tardó más de 10 segundos en determinar que el sistema se había activado, un tiempo de reacción que el comité consideró “catastrófico”. Además, el informe afirma que Boeing trató de ocultar los detalles sobre el MCAS para evitar que los pilotos tuvieran que someterse a un entrenamiento adicional.